Naim Süleymanoğlu, Sekai Mori'nin babası çıktı

Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında yeni bir gelişme yaşandı. Naim Süleymanoğlu'ndan alınan DNA örneği Sekai Mori ile eşleşti.

Buna göre, Naim Süleymanoğlu'nun Sekai Mori'nin babası olduğu belirlendi. Raporun dava dosyasına girmesiyle birlikte Mori yasal mirasçı olacak.



Dünyaca ünlü halterci Naim Süleymanoğlu’nun vefatı sonrası Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davasında önemli bir gelişme yaşandı. Adli TıpKurumu’nun yaptığı DNA incelemesine göre, Naim Süleymanoğlu, Japon gazeteci Kyoko Mori’nin 27 yaşındaki kızı Sekai Mori’nin babası. Bu sonuçla birlikte, Japon Mori de yasal mirasçı konumuna geldi. Süleymanoğlu’nun mirası 4 kişiye bölünmüş olacak.



18 Kasım’da hayatını kaybeden Naim Süleymanoğlu hakkında Japon Sekai Mori, velayet davasıaçmıştı. Mori’nin söz konusu davayı açmasına, Süleymanoğlu’nun kızları Sezin ve E. Süleymanoğlu tepki göstermişti.



Mahkeme, Mori’nin iddiasına ilişkin DNA incelemesi yapılmasına karar verdi. Adli Tıp Kurumu’na (ATK) gönderilen dosya sonrası rapor hazırlandı.



YASAL MİRASÇI OLUYOR



Konuya yakın adli bir kaynak, raporda çıkan sonuca göre Sekai Mori, Naim Süleymanoğlu’nun kızı. ATK raporunun, dava dosyasına girmesi ile birlikte Mori de yasal mirasçı vasfını almış olacak. İkinci aşamada ise, mirasın paylaşımına geçilecek.



ÜÇ ÇOCUĞU DAHA VAR



Sekai Mori dışında, Süleymanoğlu’ndan geriye ikisi İstanbul’da biri Ankara’da yaşayan üç çocuğu daha bulunuyor. Adının açıklanmasını istemeyen kaynak “ATK raporunun bu sonucuna göre, Süleymanoğlu, üç ayrı kadından 4 çocuk sahibi. Süleymanoğlu’nun hiçbir kadın ile resmi nikâhı bulunmuyor” şeklinde konuştu.



O PARA İÇİN DAVA AÇACAĞIZ



Süleymanoğlu’ndan geriye ise 2 milyon lirayı bulan 4-5 gayrimenkul bulunuyor. Süleymanoğlu’nun vefatından 4 ay önce kardeşi M. Süleymanoğlu’na 2 milyon liralık para transferi yaptığı da öğrenildi. Edinilen bilgiye göre, Süleymanoğlu Antalya’da bulunan 6 dönümlük arazisini satarak nakde çevirdi. Adının açıklanmasını istemeyen kaynak “Vefatından kısa süre önce böyle bir para transferi yaptığını belirledik. Çocuklarına kalmaması için böyle bir işlem yaptığını düşünüyoruz. Bu para ile ilgili de alacak davası açacağız” dedi.