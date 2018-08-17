Naim Süleymanoğlu'nun DNA Raporu Dava Dosyasında



Geçen yıl yaşamını yitiren dünya ve olimpiyat şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun, kızı olduğunu iddia eden Japon Sekai Mori'nin açtığı babalık davası gereğince mezarından alınan örneklere ilişkin hazırlanan DNA raporu dava dosyasına girdi.



Japon Sekai Mori'nin, geçen yıl yaşamını yitiren Süleymanoğlu'nun babası olduğunu iddia ederek Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi'nde açtığı babalık davasında yeni bir gelişme yaşandı.



Mahkemenin, Süleymanoğlu'nun, Mori'nin babası olup olmadığının tespit edilmesi için Adli Tıp Kurumu'ndan isteği DNA raporu dava dosyasına ulaştı.



Adalet Bakanlığı Adli Tıp Kurumu Başkanlığı Biyoloji İhtisas Dairesi'nce hazırlanan ve Biyoloji İhtisas Dairesi Başkanı Aybars Türker, uzman biyologlar Sevgi Şentürk ve Fazilet Bayrak ile biyolog Hakan Uygun tarafından hazırlanan raporda, davacı Sekai Mori ve davacının annesi Kiyoki Mori'nin gerekli örneklerinin kurumca alınarak muhafaza edildiği belirtildi.



Mahkeme tarafından 4 Temmuz 2018'de Edirnekapı Şehitliği Mezarlığı'nda gerçekleştirilen feth-i kabir işlemlerinde Adli Tıp Doktoru Hilmi Kasar tarafından müteveffa Naim Süleymanoğlu'nun vücudundan örnekler alındığı kaydedilen raporda, bunların davacıların örnekleriyle karşılaştırıldığı bilgisine yer verildi.



Raporun sonuç bölümünde DNA profili karşılaştırmalarının neticesinde, Naim Süleymanoğlu'nun Sekai Mori için babalık indeksinin hesaplandığı, kemik ve diş örnekleri ile çalışılan Süleymanoğlu'nun yüzde 99,99 ihtimalle Mori'nin babası olduğunun tespit edildiği belirtildi.



Hazırlanan rapor, Büyükçekmece 4. Aile Mahkemesi'ne gönderildi

