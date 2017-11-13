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13 Kasım 2017 Pazartesi 10:37

NAİM SÜLEYMANOĞLU AMELİYATA ALINDI

Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun, beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle acil ameliyata alındığı bildirildi.

NAİM SÜLEYMANOĞLU AMELİYATA ALINDI
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Olimpiyat ve dünya şampiyonu eski milli halterci Naim Süleymanoğlu'nun, beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle acil ameliyata alındığı bildirildi.

Memorial Ateşehir Hastanesi'nden alınan bilgiye göre, siroza bağlı karaciğer yetmezliğine bağlı olarak 28 Eylül'den bu yana Memorial Ataşehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesi'nde tedavi gören ve 6 Ekim'de de Memorial Ataşehir Hastanesi Organ Nakli Merkezi Başkanı Prof. Dr. Yalçın Polat ile ekibinin gerçekleştirdiği ameliyatla karaciğer nakli olan Süleymanoğlu, beyindeki kanama ve buna bağlı artan ödem nedeniyle acil ameliyata alındı.

Nakil sonrası karaciğer fonksiyonları sağlıklı düzeye ulaşan ve nakil kaynaklı önemli bir problemi olmayan Süleymanoğlu, beyin kanamasına bağlı ödem nedeniyle bir ayı aşkın süredir yoğun bakım ünitesinde tedavi görüyordu.

Sağlık durumu ciddiyetini koruyan Süleymanoğlu, beynindeki artan ödeme müdahale edilmek üzere acil ameliyata alındı.

Ameliyat, Memorial Şişli Hastanesi Beyin ve Sinir Cerrahisi Bölümü'nden Prof. Dr. Gökhan Akdemir ve ekibi tarafından gerçekleştiriliyor.

Bu arada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ataşehir Memorial Hastanesi’nde tedavi gören olimpiyat ve dünya şampiyonu halterci Naim Süleymanoğlu'nun ailesiyle görüştü.

Cumhurbaşkanlığı kaynaklarından edinilen bilgiye göre, Cumhurbaşkanı Erdoğan, haltercinin kardeşi Muharrem Süleymanoğlu'nu telefonla aradı.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Süleymanoğlu'nun sağlık durumu hakkında bilgi aldığı kaydedildi. 
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