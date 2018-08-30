Mustafa Cengiz ve Abdurrahim Albayrak’ın kura sevinci

Şampiyonlar Ligi'nde grup kuralarının çekilmesinin ardından Galatasaray'da yüzler güldü. Gruplar içinde en kolay sayılabilecek D Grubu'na düşen sarı kırmızılı ekibin Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak'ın tepkisi ise dikkatlerden kaçmadı.

Monaco’da düzenlenen Şampiyonlar Ligi kura çekimine katılan Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz ve İkinci Başkan Abdurrahim Albayrak, sarı kırmızılı takımın D Grubu’na düşmesinin ardından rahat bir nefes aldı.

Galatasaray’ın grubunun belli olmasının ardından kameraya yansıyan Cengiz ve Albayrak’ın yüzlerinin güldüğü görülürken bu kare sosyal medyada paylaşım rekorları kırdı.

Sarı kırmızılı taraftarlar da yaptıkları paylaşımlarla D Grubu’nda yer almaktan dolayı memnuniyetlerini dile getirdi.