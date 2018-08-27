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Murat Kurum’dan SÖZCÜ’ye ambargo

Emlak Konut GYO Genel Müdürü iken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevine getirilen Murat Kurum, yasakçı anlayışını sürdürüyor. Emlak Konut’un SÖZCÜ’ye uyguladığı ambargo bakanlığa sıçradı. Yarın, “Türkiye İçin Kazanç Vakti” sloganıyla başlatılacak gayrimenkul sektöründeki tarihi kampanyaya ilişkin toplantıya SÖZCÜ davet edilmedi.

Murat Kurum’dan SÖZCÜ’ye ambargo

Emlak Konut GYO Genel Müdürü iken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevine getirilen Murat Kurum, yasakçı anlayışını sürdürüyor. Emlak Konut’un SÖZCÜ’ye uyguladığı ambargo bakanlığa sıçradı. Yarın, “Türkiye İçin Kazanç Vakti” sloganıyla başlatılacak gayrimenkul sektöründeki tarihi kampanyaya ilişkin toplantıya SÖZCÜ davet edilmedi.

27 Ağustos 2018 Pazartesi 21:36
Murat Kurum’dan SÖZCÜ’ye ambargo

Emlak Konut GYO Genel Müdürü iken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevine getirilen Murat Kurum, yasakçı anlayışını sürdürüyor. Emlak Konut’un SÖZCÜ’ye uyguladığı ambargo bakanlığa sıçradı. Yarın, “Türkiye İçin Kazanç Vakti” sloganıyla başlatılacak gayrimenkul sektöründeki tarihi kampanyaya ilişkin toplantıya SÖZCÜ davet edilmedi.

Konut kredi aylık faizlerinin yüzde 3'e dayanması üzerine, gayrimenkul sektörü harekete geçti.

15 Mayıs – 30 Haziran tarihleri arasında düzenlenen “yüzde 20 indirim, yüzde 5 peşinat ve 0.98 faiz” kampanyasının ardından yarın 31 Ekim'e kadar sürecek yeni bir kampanyanın startı verilecek.

Gayrimenkul ve Gayrimenkul Yatırım Ortaklığı Derneği (GYODER), Konut Geliştiricileri ve Yatırımcıları Derneği (KONUTDER), İstanbul İnşaatçılar Derneği (İNDER), İnşaat Müteahhitleri Konfederasyonu (İMKON), Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) ile Emlak Konut GYO ve birçok şirketin dahil olması beklenen kampanyaya ilişkin detaylar, Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum tarafından İstanbul’da düzenlenecek basın toplantısı ile kamuoyuna duyurulacak.

“Türkiye İçin Kazanç Vakti” sloganını taşıyan kampanyaya ilişkin toplantıyı Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Emlak Konut birlikte organize ediyor.

Gayrimenkul sektörünün tüm paydaşlarının çağrıldığı toplantıya bir tek Türkiye'nin en çok okunan ve en etkili gazetesi olan SÖZCÜ davet edilmedi.

OKURLARIMIZ İNDİRİMDEN FAYDALANMASIN MI?

Yeni kabinede birçok bakan SÖZCÜ'ye ambargo uygulamayıp basın toplantılarına çağırıyor. Ancak, Murat Kurum, Emlak Konut GYO Genel Müdürlüğü görevindeyken gazetemize karşı başlattığı ambargoyu Çevre ve Şehircilik Bakanlığı görevinde de sürdürüyor.

Gazetemizin okurlarının doğru ve güvenilir bilgiyi ilk elden almasına engel olan bu davranış basının özgürce soru sormasının da önüne geçiyor.

“Türkiye İçin Kazanç Vakti” adını taşıyan kampanyayla ilgili toplantıda gazetemizin davet edilmemesi aynı zamanda “Sunulan fırsatlardan SÖZCÜ okurlarının yararlanması istenmiyor mu?” sorusuna neden oluyor.

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