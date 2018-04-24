Murat Boz eski aşkıyla ABD'de buluştu mu?

Aslı Enver ile Murat Boz'un sürpriz ayrılığı ile ilgili ortaya yeni bir iddia daha atılmıştı. İddiaya göre; Murat Boz eski aşkı Eliz Sakuçoğlu ile Amerika'da görüşmüş, Türkiye'de de gizli gizli görüşüyormuş.

Eliz Sakuçoğlu, Murat Boz ve Aslı Enver'in ayrılmasından sonra ünlü popçuyla Amerika'da görüştüğüne ve Türkiye'de de gizli gizli buluştuğuna dair çıkan haberlere adeta ateş püskürdü. Eliz Sakuçoğlu, çıkan haberlerin yalan ve iftira olduğunu, yasal yollara başvuracağını açıkladı.



