Münbiç\'te Ortak Devriye

TC MİLLİ SAVUNMA BAKANLIĞI:- "KARŞILIKLI YÜRÜTÜLEN PLANLAMA, KOORDİNASYON VE MÜŞTEREK EĞİTİM ÇALIŞMALARI SONUCUNDA MÜŞTEREK BİRLEŞİK DEVRİYELERİN İCRASINA 1 KASIM 2018\'DE SAAT 15.53 İTİBARIYLA BAŞLANMIŞTIR""DEVRİYELER, MÜNBİÇ YOL HARİTASINDA BELİRLENEN HEDEFLERE ULAŞANA KADAR DEVAM EDECEKTİR"

Ankara, 1 Kasım 18 : TC Milli Savunma Bakanlığınca, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri arasında müşterek birleşik devriyelerin başladığı, devriyelerin Münbiç Yol Haritasında belirlenen hedeflere ulaşana kadar devam edeceği bildirildi.





Bakanlıktan yapılan açıklamada, Türk Silahlı Kuvvetleri ve ABD Silahlı Kuvvetleri arasında Münbiç konusunda devam eden faaliyetlerinin "Münbiç Yol Haritası" ve "Güvenlik Prensipleri" çerçevesinde yürütüldüğü belirtildi.Açıklamada, "Bu kapsamda karşılıklı yürütülen planlama, koordinasyon ve müşterek eğitim çalışmaları sonucunda müşterek birleşik devriyelerin icrasına 1 Kasım 2018\'de saat 15.53 itibarıyla başlanmıştır. Devriyeler, Münbiç Yol Haritasında belirlenen hedeflere ulaşana kadar devam edecektir." ifadeleri yer aldı.(AA/ÖZ/FEZ)