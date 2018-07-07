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Münbiç İle Tel Rıfat sınırına mekanize birlikleri gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’deki Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Kilis’ten Mekanize Piyade birlikleri ile Zırhlı Personel Taşıcıyı (ZPT) gönderildi.

Münbiç İle Tel Rıfat sınırına mekanize birlikleri gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’deki Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Kilis’ten Mekanize Piyade birlikleri ile Zırhlı Personel Taşıcıyı (ZPT) gönderildi.

07 Temmuz 2018 Cumartesi 12:52
Münbiç İle Tel Rıfat sınırına mekanize birlikleri gönderildi

Münbiç İle Tel Rıfat sınırına mekanize birlikleri gönderildi

Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından Suriye’deki Münbiç ile Tel Rıfat sınırına Kilis’ten Mekanize Piyade birlikleri ile Zırhlı Personel Taşıcıyı (ZPT) gönderildi.

Bir haftadır Doğu ve Batı illerinden ve Kilis'teki sınır karakollarından Tel Rıfat ile Münbiç sınırına ÖncüpınarSınır Kapısı ile Elbeyli ilçesindeki Çobanbey Sınır Kapısı üzerinden askeri araç ve personel sevkıyatı sürüyor. Son olarak Mekanize Piyade birlikleri ile ZPT, Öncüpınar ile Çobanbey Sınır Kapıları üzerinden Münbiç ile Tel Rıfat kırsalına gönderi6ldi. 

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