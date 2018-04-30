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Müjde Müjde Emekliye 2 Bayram ikramiyesi...

Yıldırım, "(Emeklilere) Ramazan ve kurban bayramları öncesi biner lira ikramiye vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Müjde Müjde Emekliye 2 Bayram ikramiyesi...

Yıldırım, "(Emeklilere) Ramazan ve kurban bayramları öncesi biner lira ikramiye vereceğiz." açıklamasında bulundu.

30 Nisan 2018 Pazartesi 22:05
Müjde Müjde Emekliye 2 Bayram ikramiyesi...

Başbakan Yıldırım'dan emeklilere ikramiye müjdesi

Yıldırım, "(Emeklilere) Ramazan ve kurban bayramları öncesi biner lira ikramiye vereceğiz." açıklamasında bulundu.

Başbakan Binali Yıldırım Bakanlar Kurulu toplantısının ardından yaptığı açıklamada, emeklilere her yıl iki bayram öncesi ikramiye verileceğini açıkladı.
Bakanlar Kurulu, Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında toplandı.

Çankaya Köşkü'nde gerçekleşen toplantı, saat 15.00'te başladı. Başbakan Binali Yıldırım başkanlığında yapılan toplantı, 3 saat sürdü.

Başbakan Yıldırım toplantı sonrası açıklama yaptı. Yıldırım, "(Emeklilere) Ramazan ve kurban bayramları öncesi biner lira ikramiye vereceğiz." açıklamasında bulundu.

EMEKLİYE İKRAMİYE

Başbakan, "Emekli olmuş 12 milyonun üzerinde vatandaşımız var. Devletten emekliliği dışında maaş alanlar var. Bunlara Ramazan Bayramı öncesi 1000 TL, Kurban Bayramı öncesi 1000 TL ikramiye vereceğiz. Emekliler, dul ve yetimler bundan faydalanacak." şeklinde konuştu.

Anahtar Kelimeler:
EmekliyeBayramIkramiyesi
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