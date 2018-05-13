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Muharrem İnce, Zübeyde Hanım'ın Mezarını Ziyaret Etti!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, "Anneler Günü" dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

Muharrem İnce, Zübeyde Hanım'ın Mezarını Ziyaret Etti!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, "Anneler Günü" dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki mezarını ziyaret etti.

13 Mayıs 2018 Pazar 12:36
Muharrem İnce, Zübeyde Hanım'ın Mezarını Ziyaret Etti!

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı İnce, "Anneler Günü" dolayısıyla Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın İzmir'in Karşıyaka ilçesindeki mezarını ziyaret etti.
Cumhuriyet Halk Partisi'nin (CHP) cumhurbaşkanı adayı Muharrem İnce, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile Karşıyaka Belediyesi'nin "Anneler Günü" nedeniyle Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın kabri başında düzenlenen anma törenine katıldı.
İnce ve beraberindekiler, Zübeyde Hanım'ın mezarına çelenk bırakarak, saygı duruşunda bulundu. Muharrem İnce, daha sonra ellerini açarak dua etti.
Bu arada ziyaret sırasında alanı dolduran partililer arasında kısa süreli izdiham yaşandı.
"GENÇLERE VE KADINLARA GÜVENİYORUM"
Muharrem İnce, burada gazetecilere yaptığı açıklamada, yoğun seçim çalışmaları kapsamında geldiği İzmir'de, Mustafa Kemal Atatürk'ün annesi Zübeyde Hanım'ın mezarına gelerek, Fatiha okumak istediğini aktardı.
Program yoğunluğu nedeniyle annesinin Anneler Günü'nü telefonla kutlamak zorunda kaldığını belirten İnce, "Ben bu güne kadar hep anneme 'ana' diye hitap ettim. Öyle alışmışız. Ama yeri geldiğinde helva demesini de halva demesini de iyi biliriz. Siz hiç merak etmeyin." diye konuştu.
Cumhurbaşkanlığı seçimin yapılacağı 24 Haziran'ın 2018 tarihinin Türkiye için önemli bir dönüm noktası olduğuna işaret eden İnce, şunları söyledi:
"Bu ülkenin evlatlarının güzel yaşaması için önümüzde bir süreç var. Bu süreci iyi değerlendireceğiz. Burada iki gruba çok güveniyorum. Yakında arkadaşlarım bir büyük İzmir mitingi planlıyorlar. Orada da tekrar görüşeceğiz."
 


Son Güncelleme: 13.05.2018 16:38
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