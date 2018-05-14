Muharrem İnce: Gazze'ye gideceğim

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Cumhurbaşkanı yapın beni, Gazze'ye gideceğim" dedi

CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel, CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce'nin Gazze'ye gideceğine yönelik bir mesaj paylaşmıştı.

Özel, sosyal medya hesabından, 'Referandumda Almanya'ya aslan kesilenlerin, bugün gerektiğinin çok altında, üç oktav aşağıdan bir tonla Filistin'e sahip çıkamamalarını ibretle izliyoruz. Erdoğan Gazze'ye gidemedi ama Muharrem İnce, 13. Cumhurbaşkanı sıfatıyla birkaç ay içinde bu sözü tutarak, Gazze'ye gidecek' diye yazmıştı.

Bu mesaj ardından İnce'den de benzer bir açıklama geldi. Konya'da konuşan İnce, 'Cumhurbaşkanı yapın beni, Gazze'ye gideceğim' dedi.