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Muharrem İnce'den şok açıklamalar...

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olması halinde Mustafa Kemal Atatürk ' ün Anıtkabir ' deki mezarını açtıracağını söyledi.

Muharrem İnce'den şok açıklamalar...

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olması halinde Mustafa Kemal Atatürk ' ün Anıtkabir ' deki mezarını açtıracağını söyledi.

12 Mayıs 2018 Cumartesi 20:25
Muharrem İnce'den şok açıklamalar...

Muharrem İnce: Cumhurbaşkanı olursam Atatürk'ün mezarını açtıracağım

CHP'nin cumhurbaşkanı adayı Yalova Milletvekili Muharrem İnce Cumhurbaşkanı olması halinde Mustafa Kemal Atatürk ' ün Anıtkabir ' deki mezarını açtıracağını söyledi.

CHP'nin cumhurbaşkanı adayıYalova Milletvekili Muharrem İnce, Halk TV'de yayınlanan Halk Arenası programında Uğur Dündar'ın konuğu oldu.

Aday gösterilmesinin ardından CHP'li milletvekilleriyle birlikte Anıtkabir'e çıkıp Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakıp ellerini açarak Atatürk'ün ruhuna Fatiha okumuştu.

Atatürk’ün ruhuna Fatiha okuduğunu Halk Tv canlı yayınında tekrar anlatan İnce ilginç bir çıkış yaparak, Cumhurbaşkanı olması halinde Mustafa Kemal Atatürk’ün Anıtkabir’deki mezarını açtıracağını söyledi.

İnce şu ifadeleri kullandı;

“Yetmez! Cumhurbaşkanı olacağım ve olduğum zaman açın diyeceğim aşağı mezarın başına gideceğim. Bu ülkeyi kurduğu için o toprağı öpeceğim Atatürk’ün toprağını.”

Anahtar Kelimeler:
CumhurbaşkanıAtatürkMezarı
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