Muharrem İnce: Apolet tartışmasını fazla uzattım

Seçim sürecinde hata yaptığını belirten CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Apolet mevzusunu fazla uzattım." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Habertürk Tv'de Didem ArslanYılmaz'ın sunduğu ‘Türkiye'nin Nabzı' programına canlı yayın konuğu oldu.



24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez bir canlı yayın programına konuk olan İnce çarpıcı açıklamalar yaptı.



CAN SIKICI OLAYLAR YAŞADIK



İnce kampanya döneminde örgütle ilgili can sıkıcı olaylar yaşadığını ifade ederken, yaşadığı bu tip olayların tüm örgüte mal edilemeyeceğini söyledi.



PARALARIN HEPSİNİ HARCADIK



Kampanya sürecinde bağışlarla toplanan paraların ne olduğu sorusuna İnce “Paraların hepsini harcadık.24 Haziran seçimlerinde bir otelin katını kapattık, parasını da kampanya için insanların verdiği paralar ile ödedik.” şeklinde yanıt verdi.



HATALARIM VARDI



‘Ben bitti demeden bu iş bitmez!' diyen İnce “Denedik olmadı. Apolet tartışmasını fazla uzattım. Keşke geceleri de miting yapsaydım.