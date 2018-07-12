banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 26°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
89571
ALTIN
195.022
DOLAR
4.8336
STERLİN
6.4246
EURO
5.6468
Hırsızlar tutuklu yargılanacak
HIRSIZLAR TUTUKLU YARGILANACAK
Tartıştığı kadının parmağını kırdı
TARTIŞTIĞI KİŞİNİN PARMAĞINI KIRDI
Ercan'dan çıkış yapamadı
ERCAN'DAN ÇIKIŞ YAPAMADI
58 bin Sterlin’i cebe indirdi
58 BİN STERLİN'İ CEBE İNDİRDİ
banner282

Muharrem İnce: Apolet tartışmasını fazla uzattım

Seçim sürecinde hata yaptığını belirten CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Apolet mevzusunu fazla uzattım." ifadelerini kullandı.

Muharrem İnce: Apolet tartışmasını fazla uzattım

Seçim sürecinde hata yaptığını belirten CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Apolet mevzusunu fazla uzattım." ifadelerini kullandı.

12 Temmuz 2018 Perşembe 21:36
Muharrem İnce: Apolet tartışmasını fazla uzattım

Muharrem İnce: Apolet tartışmasını fazla uzattım

Seçim sürecinde hata yaptığını belirten CHP’nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce, "Apolet mevzusunu fazla uzattım." ifadelerini kullandı.

CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Muharrem İnce Habertürk Tv'de Didem ArslanYılmaz'ın sunduğu ‘Türkiye'nin Nabzı' programına canlı yayın konuğu oldu. 

24 Haziran seçimlerinin ardından ilk kez bir canlı yayın programına konuk olan İnce çarpıcı açıklamalar yaptı.

CAN SIKICI OLAYLAR YAŞADIK

İnce kampanya döneminde örgütle ilgili can sıkıcı olaylar yaşadığını ifade ederken, yaşadığı bu tip olayların tüm örgüte mal edilemeyeceğini söyledi. 

PARALARIN HEPSİNİ HARCADIK

Kampanya sürecinde bağışlarla toplanan paraların ne olduğu sorusuna İnce “Paraların hepsini harcadık.24 Haziran seçimlerinde bir otelin katını kapattık, parasını da kampanya için insanların verdiği paralar ile ödedik.” şeklinde yanıt verdi. 

HATALARIM VARDI

‘Ben bitti demeden bu iş bitmez!' diyen İnce “Denedik olmadı. Apolet tartışmasını fazla uzattım. Keşke geceleri de miting yapsaydım. 

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cıpras İle Görüştü!
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cıpras İle Görüştü!
Son Başbakan İlk Meclis Başkanı!
Son Başbakan İlk Meclis Başkanı!
Meclis Başkanı belli oldu
Meclis Başkanı belli oldu
Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti, buluşacağını sanıyordu ki...
Evli kadına cinsel içerikli mesaj çekti, buluşacağını sanıyordu ki...
TSK'dan Münbiç'te 13'üncü Devriye!
TSK'dan Münbiç'te 13'üncü Devriye!
Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Tbmm Başkanı Seçildi
Ak Parti İzmir Milletvekili Binali Yıldırım, Tbmm Başkanı Seçildi
CHP'de “olağanüstü kurultay“ hareketliliği
CHP'de “olağanüstü kurultay“ hareketliliği
Zuhal Olcay'a “Cumhurbaşkanına hakaret“ten ceza
Zuhal Olcay'a “Cumhurbaşkanına hakaret“ten ceza
Leyla’nın babası anlattı herkesin yüreği yandı!
Leyla’nın babası anlattı herkesin yüreği yandı!
Diyanet kurban fiyatlarını açıkladı
Diyanet kurban fiyatlarını açıkladı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim