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24 Kasım 2017 Cuma 11:22

MUĞLA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM

Muğla'nın Ula ilçesinde yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem, kırsal Arıcılar Mahallesi'ndeki evlerin tamamında hasara neden oldu.

MUĞLA'DA 5 BÜYÜKLÜĞÜNDE DEPREM
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DEPREM, ULA İLÇESİNE BAĞLI KIRSAL MAHALLELERDEN 25 HANELİ ARICILAR'DAKİ EVLERİN TAMAMINDA ÇATLAKLAR OLUŞMASINA YOL AÇTI

MAHALLE MUHTARI UYSAL:"ARTÇI SARSINTILAR HALA DEVAM EDİYOR. BU NEDENLE KİMSE EVLERİNE GİRMİYOR"


Muğla'nın Ula ilçesinde yaşanan 5 büyüklüğündeki deprem, kırsal Arıcılar Mahallesi'ndeki evlerin tamamında hasara neden oldu.

Arıcılar'da, deprem nedeniyle dağdan düşen büyük kaya parçaları mahalleye ulaşımın sağlandığı yolları kapattı. Bu yollar ile evlerde çatlaklar oluştu, yol kenarlarındaki bazı çam ağaçları devrildi.

Artçı sarsıntıların sürdüğü mahallede vatandaşların tamamı geceyi araçlarında ve evlerinin önünde ateş yakıp battaniyelere sarınarak geçiriyor.

Jandarma ekipleri bölgeyi dolaşarak halkı evlerine girmemeleri konusunda uyardı.

İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü (AFAD) ile Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri de çatlakların oluştuğu evlerde hasar tespitine başladı.

EVLERİN TAMAMI HASARLI

Mahalle Muhtarı Salim Uysal, gazetecilere yaptığı açıklamada, depremi şiddetli bir şekilde hissettiklerini ve hemen dışarı çıktıklarını söyledi.

Deprem anında büyük korku yaşadıklarını belirten Uysal, şöyle konuştu:

"Allah'a şükür can kaybımız yok; tek tesellimiz bu. Artçı sarsıntılar hala devam ediyor. Bu nedenle kimse evlerine girmiyor. Mahallemizde 25 hane var. Tamamında küçük ve büyük ölçekli çatlaklar var. Deprem nedeniyle dağdan düşen büyük kaya parçaları yolları kapattı. Devletimizden Allah razı olsun, tüm ekipler buraya geldi ve çalışmalara başladılar."

Mahalle sakinlerinden bazıları ise evlerinin önünde ateş yakarak beklemeye başladıklarını, çocuklarını ise araçlarında uyuttuklarını ifade etti.  
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