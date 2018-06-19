Müge Anlı'dan şok eden açıklama: Çocuklar porno için kullanılıyor

Müge Anlı, çocukların porno için kullanıldığına dikkat çekerek ebeveynleri uyardı.

Ağrı'da evinin önünde kaybolan 4 yaşındaki Leyla Aydemir 5 gündür aranıyor.



ATV'de yayınlanan Müge Anlı'nın programında da küçük kıza ulaşma çabaları sürüyor.



Ünlü sunucu Müge Anlı, çocukların porno için kullanıldığına dikkat çekerek ebeveynlerin çok dikkatli olması konusunda uyardı.





Müge Anlı'dan şoke edn ititraf 2-3 yaşındaki çoçukların sokakta dolaştığını ifade eden Anlı, 'Sadece'de değil, dünyada çocuk pornografisi denen bir şey var. Bunu söylemesi, anlatması, akla getirmesi bile çok kötü. Fakat o kötü bir sektör' diye konuştu.şöyle devam etti:'Peki bu pornografideki yer alan çocuklar nereden bulunuyor? Bunu Leyla için söylemiyorum. Şu anda sokaklarda bizim mahallede bir şey olmaz diye bırakılan çocuklar adına söylüyorum; kız ya da erkek de fark etmiyor. 11 yaşındaki çocuğu adam el arabasıyla alıp götürdü, tecavüz etti, onun için aldı öldürdü.Yani biraz artık açık açık konuşalım. Herkesin de kafasına dank etsin diye konuşuyorum. Havalar ısındı bu tip olaylarla daha fazla karşılaşmayalım. Dost acı söyler. Çocuk istismarı denilen bir gerçek var ortada. Evet korkutmak için söylüyorum. Korkun. Dışarı bırakmayın çocuklarınızı.'