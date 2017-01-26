Müftüoğlu: “Garantiler Türkiye’nin Vazgeçilmezidir”

“MÜZAKERE SÜRECİNDE BİZİM İÇİN ÖNEMLİ OLAN, TÜRKİYE'NİN KIBRIS'TAKİ ETKİN GARANTİSİNİN DEVAM ETMESİDİR”

TC Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hüseyin Müftüoğlu, Kıbrıs müzakere sürecinde kendileri için önemli olanın, Türkiye'nin Kıbrıs'taki etkin garantisinin devam etmesi olduğunu söyledi.

Müftüoğlu, “Bu bizim ilkesel tutumumuzdur, prensibimizdir. Garantiler Türkiye'nin vazgeçilmezidir” dedi.

Müftüoğlu, olağan basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Kıbrıs'ta çözüm arayışlarına ilişkin değerlendirmelerde de bulunan Müftüoğlu, "Müzakere sürecinde bizim için önemli olan, Türkiye'nin Kıbrıs'taki etkin garantisinin devam etmesidir. Bu bizim ilkesel tutumumuzdur, prensibimizdir. Garantiler Türkiye'nin vazgeçilmezidir" ifadelerini kullandı

Müftüoğlu, Türkiye'de düzenlenen terör olaylarının ardından Türki Cumhuriyetlere yönelik vize uygulamalarının değişip değişmeyeceği yönündeki bir soruya da "Bir kişinin gerçekleştirdiği bir eylemin bütün bir ülkeye mal edilmesi haksızlık olabilir" yanıtını verdi.

Hüseyin Müftüoğlu, Türkiye'nin vize rejimini ilgili kuruluş ve bakanlıklarla yakın iş birliği içinde, her boyutuyla değerlendirildiğini belirterek, "Bir tehdit algılanır, olumsuz bir unsur gözlemlenirse siyasi iradenin de talimatları, yönlendirmeleri doğrultusunda gerekli tedbirler alınacaktır" diye konuştu.