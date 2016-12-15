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15 Aralık 2016 Perşembe 13:30

Müezzinoğlu'ndan Yaz Saati Açıklaması

Son dakika... Bakan'dan yaz saati açıklaması

Müezzinoğlu'ndan Yaz Saati Açıklaması
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Müezzinoğlu'dan Yaz Saati Açıklaması
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Mehmet Müezzinoğlu, saatlerin değişip değişmeyeceğine ilişkin yaptığı açıklamada, “Şu anda ilk defa bu yıl yaz saati uygulamasına ülke olarak geçmedik, bunun artıları eksileri değerlendirilir. Yaşanan sorunlar veya getirdiği artılar değerlendirilir” dedi.

Bakan Müezzinoğlu, Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK) ziyareti sırasında basın mensuplarının sorularını yanıtladı. "Yaz saati uygulamasında, öğrenciler için bir düzenleme yapılırsa, çalışan anne-babalar için de bir düzenleme söz konusu olur mu?" sorusuna Müezzinoğlu, “Şu anda ilk defa bu yıl yaz saati uygulamasına ilk defa geçmedik, bunu artıları, eksileri değerlendirilir. Yaşanan sorunlar veya getirdiği artılar değerlendirilir. Bunlar çok farklı boyutlarıyla değerlendirilir. Ama bu değerlendirmeleri hükümet olarak yapmadan şu anda bir değerlendirme sürecini ifade edebilirim. ‘Şöyle olsun’ demek değerlendirmeden sonra çıkacak karardır” diye cevapladı.


 
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