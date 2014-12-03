Müdür Odasında Taciz!

Trabzon'da 9 kız çocuğuna yönelik cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan öğretmen Mehmet Ali G., 5 öğrenciye karşı cinsel istismar suçundan 36.5 yıl hapis cezasına çarptırıldı. 4 öğrenciye yönelik cinsel istismar iddiasıyla ilgili beraat etti





Trabzon’un Köprübaşı İlçesi’ne bağlı bir köyde ilköğretim okulunda sözleşmeli öğretmen olarak görev yapan Mehmet Ali G.’nin 2006-2010 yılları arasında yaşları 13 ila 15 arasında değişen 9 kız çocuğuna müdür odasında cinsel istismarda bulunduğu öne sürüldü. Trabzon 2. Ağır Ceza Mahkemesi’nde 27 yıldan 72 yıla kadar hapis istemiyle yargılanan Mehmet Ali G., hakkındaki iddiaları reddederek, “Benden şikâyetçi olan veliler köyde sevilmez. Çocuklar da arkadaşları ile çok iyi anlaşamaz. Aileler çocuklara baskı kurup bana iftira attılar. Muhtar ile seçimlerden sonra aramızda sorun çıktı. Beni ve cami imamını köyden sürdüreceğini söyledi. Zaten kızı bana okulda hakaret etti” diye kendini savundu.



5 ÖĞRENCİ İÇİN CEZA YEDİ



Mehmet Ali G., E.F.U.’ya yönelik eyleminden ötürü 12 yıl 6 ay, E.U.’ya yönelik eyleminden ötürü 10 yıl, S.U., E.K ve M.D.’ye yönelik eylemlerinden ötürü 4 yıl 8’er ay hapis cezasına mahkûm oldu. 4 öğrenciye yönelik cinsel istismar suçlamasından beraat eden öğretmen meslekten de men edildi. Öğretmen Mehmet Ali G.’nin köy okulunda muhtar başkanlığında ‘halk mahkemesi’ kurularak ‘yargılandığı’, öğretmene de iddiaların sorulduğu, muhtarın, daha sonra aileleri evlerine gönderip, şikayette bulunduğu ortaya çıkmıştı.