Motosiklet Dünyası Yasta

59 yaşındaki Arif Razgatlıoğlu ile yanındaki arkadaşı Ülkü Özcan, Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde kaza geçirdi. Tali yoldan gelen kamyonete çarpan Razgatlıoğlu ve Ülkü Özcan yaşamını yitirdi.Arif Razgatlıoğlu milli motosiklet sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nun da babasıydı.

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