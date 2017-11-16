Motosiklet Dünyası Yasta
Antalya'da yaşanan kaza motosiklet dünyasını yasa boğdu. "Tek Teker Arif' olarak tanınan motosiklet şovmeni Arif Razgatlıoğlu geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.
Antalya'da yaşanan kaza motosiklet dünyasını yasa boğdu. "Tek Teker Arif' olarak tanınan motosiklet şovmeni Arif Razgatlıoğlu geçirdiği kaza sonucu hayatını kaybetti.
59 yaşındaki Arif Razgatlıoğlu ile yanındaki arkadaşı Ülkü Özcan, Antalya'nın Gazipaşa İlçesi'nde kaza geçirdi. Tali yoldan gelen kamyonete çarpan Razgatlıoğlu ve Ülkü Özcan yaşamını yitirdi.
Arif Razgatlıoğlu milli motosiklet sporcusu Toprak Razgatlıoğlu'nun da babasıydı.