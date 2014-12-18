Morgdan Gelen Sesler Korkuttu

Aydın'da devlet hastanesi morgunda kapının içeriden yumruklanması ve 'Kapıyı açın, beni kim kilitledi buraya' sesleri yükselmesi çevredekilere korku dolu anlar yaşattı





Olay Aydın Devlet Hastanesi Morgu’nda meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Aydın Efeler Belediyesi’nde cenaze aracı şoförü olarak görev yapan R.G. morgda bulunduğu sırada kendisini fark etmeyen hastanenin morg görevlisi kapıyı dışarıdan kilitleyip çıktı.



Bir süre sonra morg önünde cenazelerini almak için resmi işlemlerin tamamlanmasını bekleyen cenaze yakınları morgun içerisinden ‘Kilitli kapının vurulmaya başlandığını ve ‘Kapıyı açın, beni kim kilitledi buraya’ gibi seslerin geldiğini duyunca herkes bir anda korktu.



Çevredekilerin yardımı ile bulunan morg görevlisinin kapıyı açması içeriden gelen sesin morgda unutulan cenaze aracı şoförü olduğu öğrenildi. Bu kez herkes gülmeye başladı