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Moody's'ten Türkiye'ye yeni operasyon!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 17 Türk Bankası'nın notunu düşürdü. Moody's ayrıca notunu düşürdüğü bankaları da kapsayan 19 finansal kurum hakkında not izleme kararı aldı.

Moody's'ten Türkiye'ye yeni operasyon!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 17 Türk Bankası'nın notunu düşürdü. Moody's ayrıca notunu düşürdüğü bankaları da kapsayan 19 finansal kurum hakkında not izleme kararı aldı.

08 Haziran 2018 Cuma 16:22
Moody's'ten Türkiye'ye yeni operasyon!

Moody's'ten Türkiye'ye yeni operasyon!

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Moody's 17 Türk Bankası'nın notunu düşürdü. Moody's ayrıca notunu düşürdüğü bankaları da kapsayan 19 finansal kurum hakkında not izleme kararı aldı.

Kuruluştan yapılan açıklamada, 'not düşürmelerin, kurumların fonlama profilleri üzerinde olumsuz etkisiyle birlikte Türkiye'nin çalışma ortamının bozulmasını yansıttığı' belirtildi. 

Moody's not izlemelerin, 'çalışma ortamının daha bozulma ihtimali ve bunun bankaların bağımsız kredi gücü üzerindeki etkisine' odaklanacağını yazılı olarak bildirdi. 

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Moody's ayrıca 6 Türk Banka tarafından ihraç edilen ipotek teminatlı menkul kıymetlerin de not düşürme için izlemeye alındığını açıkladı.

Farklı başlıklarda notları düşürülen bankaların isimleri şunlar: ING Bank, QNB FinansbankZiraat BankasıGaranti BankasıHalkbankİş BankasıAkbankAlternatifbankDenizbank, Türk Eximbank, HSBC, Odea Bank, ŞekerbankTürk Ekonomi BankasıTürkiye Sınai Kalkınma Bankası, Vakıf Bank, Yapı ve Kredi Bankası.

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