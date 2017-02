Moodist'ten Sigara İçenlere Ve Bırakanlara Doğru Beslenme Önerileri

MOODİST PSİKİYATRİ VE NÖROLOJİ HASTANESİ BESLENME VE DİYET UZMANI PSİKOLOG PATLAK: -SİGARAYI BIRAKTIKTAN SONRA ÖZELLİKLE İLK GÜNLERDE SİGARA İÇME KRİZİNDEN KURTULMAK İÇİN AŞIRI YEME EĞİLİMİ YAYGINDIR"

"BUNU ÖNLEMEK İÇİN FİZİKSEL AÇLIKLA DUYGULARIN NEDEN OLDUĞU AÇLIK ARASINDAKİ FARKI ÖĞRENMEK ÇOK ÖNEMLİDİR, BU YÜZDEN DE MUTLAKA BİR UZMANDAN YARDIM ALMAK GEREKİR"

İstanbul, 22 Şubat 17 : Moodist Psikiyatri ve Nöroloji Hastanesi Beslenme ve Diyet Uzmanı Psikolog Gözde Patlak, sigarayı bıraktıktan sonra aşırı yeme eğiliminin yaygın olduğunu belirterek, "Bunu önlemek için fiziksel açlıkla duyguların neden olduğu açlık arasındaki farkı öğrenmek çok önemlidir, bu yüzden de mutlaka bir uzmandan yardım almak gerekir" ifadelerini kullandı.

Hem sigara kullanan hem de sigarayı bırakanlar için sigara ve beslenme ilişkisine yönelik önerilerde bulunan Patlak, sigara kullanımının tüm dünyada her geçen gün giderek arttığına dikkati çekerek, Türkiye'de de en yaygın bağımlılık türü olan sigaraya başlama yaşının gittikçe düştüğünü vurguladı.

Sigara kullanımının her geçen gün artmasına karşılık, sigarayı bırakmak isteyen ve bunun için çaba gösterenlerin sayısının azımsanmaması gerektiğine işaret eden Patlak, şu ifadeleri kullandı:

"Yapılan araştırmalara göre sigara içen ve içmeyen bireyler arasında beslenme açısından farklılıklar görülüyor. Sigara içenler, içmeyenlere göre daha az iştahlı. Sigara içen kişiler atıştırma isteklerini sigara ile karşılıyor fakat içmeyenler atıştırmalık tüketiyor. Sigara içenlerin tat duyularında körelme yaşandığı için sigara içmeyenlere oranla yemekten daha az tat alıyorlar.

Sigarayı bırakan bireylerde kilo alımı sıklıkla görülen bir şikayet. Sigarayı bırakma ile birlikte özellikle psikolojik bağımlılığı olan bireylerde aşırı besin tüketimine eğilim görülür, kolay tüketilebilir yüksek kalorili besin alımı artar. Sigarayı bıraktıktan sonraki ilk haftalarda veya aylarda bireylerin zor dönemler geçirdiği söylenebilir. Özellikle ilk günlerde sigara içme krizinden kurtulmak için aşırı yeme eğilimi yaygındır. Bunu önlemek için fiziksel açlıkla duyguların neden olduğu açlık arasındaki farkı öğrenmek çok önemlidir, bu yüzden de mutlaka bir uzmandan yardım almak gerekir."

Patlak, sigarayı bıraktıktan sonra düzenli bir beslenme programına başlamanın hem kilo almamak hem de dengeli beslenmek için büyük önem taşıdığını bildirdi. Gelen atıştırma isteğini bastırmak için doğru ve daha az kalorili yiyecekler ve düzenli ara öğünlerle kilo alımının önlenebileceğini dile getiren Patlak, şunları kaydetti:

"Sigaranın vücuda verdiği zararları önlemek için beslenme alışkanlıklarımızı değiştirmek gerekiyor. Yapılan pek çok bilimsel araştırmada, sigara dumanındaki pek çok maddenin oksidan olarak etki gösterdiği, vücutta hücre hasarına neden olan ve bağışıklık sistemini olumsuz etkileyen serbest radikal oluşumunu artırdığı bildirilmektedir.

Sigara içenlerde vücudun savunma sisteminde antioksidan olarak görev yapan ve vücudu koruyan A, C ve E vitaminlerinin kandaki seviyeleri düşüktür. Bu yüzden bireyler bu vitaminler açısından yüksek besinlerden gün içerisinde mutlaka 2-3 porsiyon tüketmelidir. Ayrıca, sigara içiminin bazı B grubu vitaminlerin düzeyini, özellikle de B12 vitaminini düşürdüğü de bilinmekte. Bu yüzden B12 vitamini de artırmak için et ve et ürünlerini tüketmeleri önerilmektedir."

