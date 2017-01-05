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05 Ocak 2017 Perşembe 13:17

MODACI BARBAROS ŞANSAL'IN TUTUKLANMASI

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MODACI BARBAROS ŞANSAL'IN TUTUKLANMASI
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MODACI BARBAROS ŞANSAL'IN TUTUKLANMASI

Sosyal medyadaki paylaşımları nedeniyle tutuklanan modacı Barbaros Şansal'ın avukatı Efkan Bolaç, "Bugün tutuklamaya itirazımızı yapacağız. Tutuklama itirazından sonra bırakılmasını bekliyoruz, umarım bırakılır." dedi.

İnsan Hakları Derneği (İHD) İstanbul Şubesince düzenlenen basın toplantısına avukatlar Efkan Bolaç, Zeynep Ceren Boztoprak ve Eren Keskin katıldı.

Toplantıda konuşan Bolaç, Şansal'ın KKTC'den sınır dışı edilmesinin ardından getirildiği Atatürk Havalimanı'nda darbedildiğini hatırlatarak, "Polisler müdahale etmeseydi yaşamını yitirebilirdi." dedi.

Şansal'ın, "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" gerekçesiyle tutuklandığını aktaran Bolaç, "Tutuklanmasına sebep olan iki tweeti var, bu tweetlerin sahte olduğunu biz ispat ettik. Buna rağmen savcı bu tweetlerin toplumda infial uyandırdığı gerekçesiyle tutuklamaya sevk etti, tutuklandı.

Tutuklama yasağı üst sınırı 3 yıldır, 3 yılın altındaki cezalarda denetimli serbestlikle serbest bırakılmalıdır. Bunların hiçbiri Barbaros Şansal’a uygulanmadı. Bugün tutuklamaya itirazımızı yapacağız. Tutuklama itirazından sonra bırakılmasını bekliyoruz, umarım bırakılır." diye konuştu.
İHD adına basın açıklamasını okuyan Keskin de Şansal'ın bir an önce serbest bırakılmasını istedi.

Şansal’ın darbedilmesini, gözaltına alınmasını ve tutuklanmasını kınadıklarını dile getiren Keskin, "İfade özgürlüğü, bir düşünce, inanç, kanaat, tutum veya duygunun barışçıl yoldan açığa vurulmasının veya dış dünyada ifade edilmesinin serbest olması şeklinde ifade edilebilir. Şansal’ın görüş ve fikirlerini sosyal medyada paylaşması ifade özgürlüğüdür." değerlendirmesini yaptı.

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BARBAROS ŞANSALAvukatıItiraz
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