banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 34°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
90186
ALTIN
233.637
DOLAR
6.1028
STERLİN
7.7416
EURO
6.9689
"Lefkoşa'da İntihar"
Son Dakika
Lefkoşa'da intihar
Kayıp kız bulundu
KAYIP KIZ BULUNDU
Kayıp aranıyor
KAYIP ARANIYOR
Haspolat’da hırsızlık
HASPOLAT'DA HIRSIZLIK
banner282

Mobil data kullanımı geçen yıla göre bayramda iki katına çıktı

Vodafone aboneleri, arife günü ve Kurban Bayramı’nı kapsayan 5 günde yaklaşık 1 milyar dakika ses, 490 milyon SMS ve 17 milyon GB mobil internet kullandı. Mobil internet kullanımı bu kurban bayramında geçen yıla göre iki kat arttı.

Mobil data kullanımı geçen yıla göre bayramda iki katına çıktı

Vodafone aboneleri, arife günü ve Kurban Bayramı’nı kapsayan 5 günde yaklaşık 1 milyar dakika ses, 490 milyon SMS ve 17 milyon GB mobil internet kullandı. Mobil internet kullanımı bu kurban bayramında geçen yıla göre iki kat arttı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 14:03
Mobil data kullanımı geçen yıla göre bayramda iki katına çıktı

Vodafone aboneleri, arife günü ve Kurban Bayramı’nı kapsayan 5 günde yaklaşık 1 milyar dakika ses, 490 milyon SMS ve 17 milyon GB mobil internet kullandı. Mobil internet kullanımı bu kurban bayramında geçen yıla göre iki kat arttı.

Vodafone, Kurban Bayramı'nda Türkiye'deki 23,4 milyon abonesine ilişkin görüşme, sms ve internet kullanımı istatistiklerini yayımladı. Vodafone'un Kurban Bayramı süresince gerçekleşen GSM trafiğine ilişkin açıkladığı verilere göre, Vodafone'lular arife günü ve bayramı kapsayan toplam 5 günde yaklaşık 1 milyar dakika konuştu, 490 milyon SMS attı ve 17 milyon GB mobil internet kullandı. Kurban Bayramı'nda sevdikleriyle bol bol hasret gideren Vodafone'luların mobil internet kullanımı geçen yıla göre yaklaşık 2 kat arttı.

EN YOĞUN TRAFİK İSTANBUL VE ANKARA’DA

Bayram süresince en çok konuşan 10 il sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, İzmir, Antalya, Bursa, Adana, Samsun, Konya ve Van olurken, en çok SMS gönderen iller sırasıyla İstanbul, Ankara, Şanlıurfa, Samsun, Konya, Adana, Antalya, İzmir, Bursa ve Van olarak gerçekleşti. En çok mobil internet kullanan iller ise İstanbul, Ankara, İzmir, Antalya, Konya, Bursa, Balıkesir, Şanlıurfa, Muğla ve Samsun şeklinde sıralandı.

EN FAZLA YURTDIŞI ALMANYA ARANDI

Yurt dışındaki tanıdıklarıyla da bayramlaşmayı ihmal etmeyen Vodafone abonelerinin en çok aradığı ülkeler sırasıyla Almanya, Afganistan, KKTC, Mısır, Fransa, Suudi Arabistan, Hollanda, Belçika ve Yunanistan olurken, en çok SMS de İngiltere, KKTC, Almanya, Fransa, Türkiye, Hollanda, Avusturya, Azerbaycan ve Rusya Federasyonu'na gönderildi. Vodafone Red aboneleri de yurt içi ve yurt dışı fiyat ayrımını ortadan kaldıran “Her Şey Dahil Pasaport – Dünya” hizmeti ile tarifelerindeki her yöne dakika, SMS ve internetlerini 104 ülkede tıpkı Türkiye’deymiş gibi bayram süresince kullandı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Engin Aksoy, şunları kaydetti:  “Vodafone olarak, yaptığımız her işin merkezine müşterilerimizi yerleştiriyoruz. Onların ihtiyaçlarını tam olarak anlamaya ve karşılamaya odaklanıyor; ürün ve hizmetlerimizi bu anlayışla geliştiriyoruz. Türkiye'de herkesin onları önemsediğimizi ve Vodafone müşterisi olmanın bir ayrıcalık olduğunu bilmesini istiyoruz. Bu anlayışla, her bayramda olduğu gibi geçtiğimiz Kurban Bayramı'nda da geniş kapsama gücümüzle abonelerimizin kesintisiz iletişim ihtiyacını karşıladık. Abonelerimiz 1 milyar dakika konuştu, 490 milyon SMS attı ve 17 milyon GB mobil internet kullanarak sevdikleriyle hasret giderdi.”

banner288
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Gelin Kayası köylülerin başına dert oldu
Gelin Kayası köylülerin başına dert oldu
İslam Slimani: ‘Ejderha avcısıydım Aslan avcısı olacağım’
İslam Slimani: ‘Ejderha avcısıydım Aslan avcısı olacağım’
Türkiye’nin dış borcu hakkında bilmeniz gereken 5 şey
Türkiye’nin dış borcu hakkında bilmeniz gereken 5 şey
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, yeni Ayder Yaylası böyle olacak
Cumhurbaşkanı Erdoğan istedi, yeni Ayder Yaylası böyle olacak
Yargı imamı darbe girişimini 6 ay önceden biliyormuş
Yargı imamı darbe girişimini 6 ay önceden biliyormuş
Sakarya’da büyük panik! 3 bin 362 kişi hastanelik oldu
Sakarya’da büyük panik! 3 bin 362 kişi hastanelik oldu
TSK’dan Başarılı Sınır Ötesi Operasyonları
TSK’dan Başarılı Sınır Ötesi Operasyonları
Türk tersanelerinde üretilen elektrikli gemiler dünya denizlerine açılacak
Türk tersanelerinde üretilen elektrikli gemiler dünya denizlerine açılacak
"Malazgirt şehitleri" anısına fener alayı düzenlendi
"Malazgirt şehitleri" anısına fener alayı düzenlendi
İlk milli mikro uydu bir yıl sonra gökyüzünde
İlk milli mikro uydu bir yıl sonra gökyüzünde

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim