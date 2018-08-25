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MİT ve polisten terör operasyonu

Terör örgütü PKK'nın Marsilya'daki merkezinin yöneticilerinden olduğu iddia edilen şüpheli, MİT ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

MİT ve polisten terör operasyonu

Terör örgütü PKK'nın Marsilya'daki merkezinin yöneticilerinden olduğu iddia edilen şüpheli, MİT ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

25 Ağustos 2018 Cumartesi 20:30
MİT ve polisten terör operasyonu

Terör örgütü PKK'nın Marsilya'daki merkezinin yöneticilerinden olduğu iddia edilen şüpheli, MİT ve Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin operasyonuyla yakalandı.

Terör örgütü PKK'nın Fransa Marsilya kentindeki Demokratik Toplum Merkezi yöneticilerinden olduğu öne sürülen Yılmaz A, Hamzabeyli Sınır Kapısı'nda gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, MİT Edirne Bölge Başkanlığı ile Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, PKK'nın, Marsilya'da kurulu Demokratik Toplum Merkezi sorumlularından olduğu ileri sürülen Yılmaz A'nın, Hamzabeyli Sınır Kapısı'ndan çıkış yapacağı bilgisi üzerine harekete geçti.

Kırmızı kategorideki teröristin abisi

Sınırda gözaltına alınan Yılmaz A. sağlık kontrolünün ardından ifade için Edirne Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

Emniyette işlemleri tamamlanan Yılmaz A. hastanedeki sağlık kontrolünün ardından Edirne Adliyesi'ne getirildi.

Bu arada, Yılmaz A'nın terörden arananlar listesinin kırmızı kategorisinde bulunan Sertav kod adlı Ramazan A'nın ağabeyi olduğu öğrenildi. 

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