MİT'ten FETÖ operasyonu
Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT), FETÖ’nün sosyal medya uzmanlarından Yusuf İnan’ı Ukrayna’dan Türkiye’ye getirdi.
Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimisonrası yurtdışına kaçan FETÖ'nün sosyal medyauzmanlarından Yusuf İnan, bugün öğleden sonra Ukrayna'dan Türkiye'ye getirildi.
Hain darbe girişimi öncesinde kurduğu internet siteleri ve sosyal medya hesapları üzerinden algı operasyonlarını gerçekleştirdiği belirlenen Yusuf İnan'ın, Pensilvanya'nın talimatlarıyla önemli siyasi şahsiyetler ile devlet yöneticilerini itibarsızlaştırıcı yayınlara imza attığı tespit edildi.
Oluşturduğu farklı müstear isimlerle özellikle İzmir'de faaliyet yürüten Yusuf İnan'ın, İzmir İkinci Sulh Ceza Hakimliğinin 2017/2185 sayılı kararına istinaden silahlı terör örgütüne üye olma suçlamasıyla arandığı kaydedildi.