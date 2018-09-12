banner292
Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 31°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
92409
ALTIN
244.042
DOLAR
6.3425
STERLİN
8.2506
EURO
7.3553
Yağmurlu Hava Sürecek
YAĞMURLU HAVA SÜRECEK
Trafik Kazası
LEFKOŞA'DA TRAFİK KAZASI
Müjdeyi Zeki Çeler verdi!
MÜJDEYİ ZEKİ ÇELER VERDİ!
Zincirleme kaza
Son Dakika
ZİNCİRLEME KAZA
banner282
Flaş Haber
Trafik Kazası
Kapat

Mit, Reyhanlı Saldırısının Planlayıcısını Lazkiye'den Getirtti

MİT BAŞKANLIĞI, SURİYE'NİN LAZKİYE KENTİNDE YAPTIĞI NOKTA OPERASYONDA, 2013 YILINDA REYHANLI’DAKİ BOMBALI SALDIRIDA SURİYE İSTİHBARATIYLA İRTİBATI SAĞLAYAN VE FAİLLERİ YÖNLENDİREN YUSUF NAZİK'İ YAKALAYARAK TÜRKİYE’YE GETİRDİ

Mit, Reyhanlı Saldırısının Planlayıcısını Lazkiye'den Getirtti

MİT BAŞKANLIĞI, SURİYE'NİN LAZKİYE KENTİNDE YAPTIĞI NOKTA OPERASYONDA, 2013 YILINDA REYHANLI’DAKİ BOMBALI SALDIRIDA SURİYE İSTİHBARATIYLA İRTİBATI SAĞLAYAN VE FAİLLERİ YÖNLENDİREN YUSUF NAZİK'İ YAKALAYARAK TÜRKİYE’YE GETİRDİ

12 Eylül 2018 Çarşamba 11:54
Mit, Reyhanlı Saldırısının Planlayıcısını Lazkiye'den Getirtti

MİT BAŞKANLIĞI, SURİYE'NİN LAZKİYE KENTİNDE YAPTIĞI NOKTA OPERASYONDA, 2013 YILINDA REYHANLI’DAKİ BOMBALI SALDIRIDA SURİYE İSTİHBARATIYLA İRTİBATI SAĞLAYAN VE FAİLLERİ YÖNLENDİREN YUSUF NAZİK'İ YAKALAYARAK TÜRKİYE’YE GETİRDİ
 

Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) Başkanlığı tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yapılan nokta operasyonda, 2013 yılında Reyhanlı’daki bombalı saldırıda Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan ve failleri yönlendiren Yusuf Nazik yakalanarak Türkiye’ye getirildi.


Edinilen bilgiye göre, Hatay’ın Reyhanlı ilçesinde 2013’te gerçekleştirilen ve 53 vatandaşın hayatını kaybettiği bombalı saldırıda failleri yönlendiren ve Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan Yusuf Nazik’in bulunduğu Suriye'nin Lazkiye kentinde MİT tarafından nokta operasyonu gerçekleştirildi.
Aranan teröristler listesinde "mavi" kategoride yer alan Reyhanlı'nın organizatörü Yusuf Nazik, MİT mensuplarının operasyonuyla ele geçirilmesinin ardından güvenli yollar üzerinden Türkiye’ye getirilerek sorguya alındı.

PLANLAMA VE ORGANİZASYON İTİRAFI

Nazik’in ön sorgusunda, Suriye istihbarat birimlerinden aldığı talimatla Türkiye’de eylem arayışına girerek alternatif eylem yerlerine yönelik keşif çalışması yaptığını, patlayıcıların Suriye’den Türkiye’ye intikalini sağladığını, iki transit tipi araç temin ederek patlayıcıların araçlara yerleştirilmesini organize ettiğini itiraf ettiği öğrenildi.

Ayrıca Nazik'in, Reyhanlı patlamalarında rol aldığı bilinen Mukaveme Suriye lideri Mihraç Ural hakkında da detaylı bilgiler paylaştığı, sorgusunda eyleme katılan diğer firari sanıkları da teslim olmaya çağırdığı belirtildi.

"TÜRKİYE DEVLETİ ÇOK BÜYÜKTÜR, HESABINI SİZDEN SORACAK"

Sorgusunda Antakya doğumlu olduğunu aktararak ailesi hakkında bilgi veren Nazik, Reyhanlı’daki bombalı saldırıyı arkadaşlarıyla yaptıklarını itiraf etti.

Emri Suriye istihbaratından aldığını belirten Nazik, "Türkiye devletinden kaçamadım, pişmanım. Beni Suriye’den yakalayıp getirdiler. Suriye’deki arkadaşlarıma sesleniyorum, yol yakınken dönün, Türk devleti bize sahip çıkar, kendi devletimiz bize sahip çıkar. Suriye devletine de sesleniyorum, Türkiye devleti çok büyüktür bunun hesabını elbet sizden soracak." ifadelerini kullandı.

YERLİ VE MİLLİ OPERASYON

MİT Başkanlığı böylece, FETÖ militanlarına karşı son dönemde yürüttüğü başarılı sınır ötesi operasyonlara bir yenisini de Lazkiye’de gerçekleştirdiği operasyonla eklemiş oldu.

Yabancı herhangi bir devletten istihbari ya da lojistik desteğin alınmadığı operasyonda, tespit, izleme, operasyon ve nakil aşamaları tamamen MİT Başkanlığı unsurlarınca gerçekleştirildi.

Türkiye, özellikle 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimi sonrasında "terörle kaynağında mücadele" amacıyla sınır ötesi operasyonlar gerçekleştiriyor. Bu doğrultuda güvenlik güçleri arasındaki koordinasyonla, başta PKK ve FETÖ üyesi olmak üzere çok sayıda terörist Türkiye’ye getirildi.

REYHANLI SALDIRISI

Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde 11 Mayıs 2013'te 52 kişinin hayatını kaybettiği ve çok sayıda kişinin yaralandığı iki ayrı bombalı terör saldırısı gerçekleştirilmişti. Saldırıda yaralanan bir kişinin daha sonra vefatıyla hayatını kaybedenlerin sayısı 53’e yükselmişti. Reyhanlı Belediyesi yanı ile PTT binası önünde gerçekleşen patlamalarda 912 konut, 891 iş yeri ve 148 araç zarar görmüştü.

Reyhanlı saldırısı davasında karar 23 Şubat 2018’de çıkmıştı. Buna göre, bombalı eyleme ilişkin yargılaması süren 33 kişiden 9’u ağırlaştırılmış müebbet hapis, 13’ü ise 10-15 yıl arasında değişen hapis cezasına çarptırılmıştı.

Yusuf Nazik’in de aralarında bulunduğu firari durumdaki 8 terörist ise kırmızı bültenle aranıyordu.

FETÖ'CÜ SAVCI RAPORU SÜMEN ALTI ETMİŞTİ

Öte yandan, patlama öncesinde MİT tarafından eyleme dair detay veriler içeren bilgi notunun o dönem Reyhanlı Savcısı olarak görev yapan FETÖ mensubu Özcan Şişman’a iletildiği ancak Şişman’ın söz konusu raporu sümen altı ederek patlamanın gerçekleşmesine neden olduğu da ortaya çıkmıştı.

Son Güncelleme: 12.09.2018 16:31
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Mersin'den Kıbrıs'a Geçmek İsteyen 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı
Mersin'den Kıbrıs'a Geçmek İsteyen 28 Düzensiz Göçmen Yakalandı
“12 Eylül Darbesi Dışarıdan Desteklendi“
“12 Eylül Darbesi Dışarıdan Desteklendi“
AFAD: “Herhangi Bir Olumsuzluk Yaşanmadı”
AFAD: “Herhangi Bir Olumsuzluk Yaşanmadı”
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib Çağrısı
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'ndan İdlib Çağrısı
Ekonomistler Merkez Bankasından Faiz Artışı Bekliyor
Ekonomistler Merkez Bankasından Faiz Artışı Bekliyor
Erdoğan, Wsj'ye Makale Yazdı:“Pasif Kalmanın Bedeli Büyük Olur. Suriye Halkını Esed'in Merhametine Terk Edemeyiz“
Erdoğan, Wsj'ye Makale Yazdı:“Pasif Kalmanın Bedeli Büyük Olur. Suriye Halkını Esed'in Merhametine Terk Edemeyiz“
Erdoğan'dan Suriye Tweeti
Erdoğan'dan Suriye Tweeti
Bireysel Kullanıcılar Siber Saldırılara Karşı Savunmasız
Bireysel Kullanıcılar Siber Saldırılara Karşı Savunmasız
Statlarda Selfie Çubuğu Ve Elektronik Sigara Yasağı
Statlarda Selfie Çubuğu Ve Elektronik Sigara Yasağı
Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner290

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim