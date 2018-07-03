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Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme

Ramazan Bayramı’nın birinci günü ailesiyle gittiği Bezirhane köyünde kaybolan ve 18’nci gününde ölü bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla’nın ölümüne ilişkin gözaltılar başladı. Konu ile ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı ve sorgusunun devam ettiği bildirildi.

Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme

Ramazan Bayramı’nın birinci günü ailesiyle gittiği Bezirhane köyünde kaybolan ve 18’nci gününde ölü bulunan 3 buçuk yaşındaki minik Leyla’nın ölümüne ilişkin gözaltılar başladı. Konu ile ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı ve sorgusunun devam ettiği bildirildi.

03 Temmuz 2018 Salı 17:15
Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili flaş gelişme

Ağrı merkezde oturan Nihat ve Şükran Aydemir çifti, çocukları ile birlikte akrabalarıyla bayramlaşmak için Ağrı'ya 15 kilometre uzaklıkta bulunan Bezirhane köyüne gitti. Köyde akrabalarıyla bayramlaşan aile, evinin önünde amcası ile oynayan ve daha sonra kaybolan çocukları Leyla'yı bulamadı. Aile ve köylüler çocuğu bulabilmek için evin çevresini ve köyde boş alanları aradı, ancak çocuk bulunamadı. Leyla'nın yakınları durumu jandarma ve AFAD ekiplerine bilirdi. Köyde arama yapan ekipler Leyla'ya dair bir ize rastlamadı.

Jandarma ve AFAD ekipleri, köyün yaklaşık 3 kilometre ilerisinde bulunan otluk arazide sabah saatleri itibariyle arama çalışmasını yeniden başlattı. Arama çalışmaları İHA ekibi tarafından drone ile görüntülendi. Arama çalışmalarından bir sonuç alınamazken ekipler, köy dışındaki alanlarda da küçük Leyla’yı bulmaya çalıştı. Köy çevresinde yapılan aramalara AFAD, güvenlik korucuları ve sağlık ekipleri katıldı. Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi’nden (JAKEM) getirilen kadavra arama köpekleri de arama çalışmalarında yer aldı. İlk olarak köy çevresinden geçen ve tarım arazilerinde yapılan aramalarda Jandarma At Köpek Eğitim Merkezi'nden (JAKEM) getirilen kadavra arama köpeği ‘Modül' de kullanıldı. Türkiye'nin en iyi köpeklerinden olan ve jandarma bünyesinde bulunan ‘Modül' köpeği, AFAD ve Jandarma Arama Kurtarma ekiplerince metruk ev, ahır boş alanlar didik didik arandı. Köy dışında bulunan bazı boş evlerde zeminde bulunan toprağın farklı ve yumuşak olması nedeniyle her ihtimali değerlendiren Jandarma Arama Kurtarma ekibi evde kazı çalışması yaptı. Kazma ve küreklerle 1 metreye kadar kazı yapan ekipler daha sonra ‘Modül' köpeği ile kazının yapıldığı alanda arama çalışması başlattı.

“18. GÜNDE LEYLA'NIN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI”

18 gündür aranan 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in dün cansız bedenine ulaşıldı. Tarlasında yonca biçen bir vatandaş, biçeri yıkamak için gittiği dere kenarında su içerisinde cesedi görerek durumu jandarmaya bildirdi. Olay yerine gelen ekipler, minik Leyla'ya ait olduğu belirtilen cesedi dere içerisinde suyun üzerinde buldu. 4 yaşındaki Leyla Aydemir'in cenazesi, otopsi için Ağrı Devlet Hastanesine getirildi. Burada ilk inceleme yapıldıktan sonra minik Leyla'nın cenazesi Erzurum Adli Tıp Kurumuna götürüldü. Erzurum'da otopsiye alınan minik Leyla'nın cenazesi sabah saatlerinde Ağrı merkeze bağlı Bezirhane köyüne getirildi. Kılınan namazın ardından minik Leyla köy mezarlığında toprağa verildi. Sabah erken saatlerde Bezirhane köyünde toprağa verilen Leyla'nın yakınları gözyaşlarına boğuldu.

“LEYLA AÇLIKTAN ÖLMÜŞ”

Vücudunda morluklar ve çizikler olduğu belirtilen Leyla'nın ölümünün araştırılması için 3 savcı görevlendirildi.  Minik Leyla'nın ölümüyle ilgili açıklamalarda bulunan Ağrı Valisi Süleyman Elban, dün akşam saatlerinde cesedi bulunan Leyla Aydemir’in kaçırıldığını ve açlıktan öldüğünü söyledi. Elban, düzenlediği bazın toplantısında, küçük Leyla’nın açlık nedeniyle öldüğünü, vücudunda darp izi olmadığını, herhangi bir istismar emaresinin de bulunmadığını belirtti.

Elban, yapılan otopsi sonucunda Leyla’nın kaybolduktan sonra 8-10 gün içinde ölmüş olduğu sonucuna varıldığını belirterek, “Dün bulunduğu tarihten 2-3 gün evvel o derede suyun içine bırakılmış olduğu yönünde tespitler mevcut. Ölüm nedeni çocuğun 8-10 gün aç bırakılması. Cesette herhangi bir darp izi, yaralama izi mevcut değil. Yine o süre zarfında herhangi bir vahşi hayvan tarafından yaralanma söz konusu değil. Dün üzerinde görülen kırmızı izler, güneş yanığı olduğu tespit edildi. Çocukla ilgili herhangi bir istismar ya da tecavüz emaresi de yoktur. Bu sabaha karşı yavrumuzun otopsisi tamamlandı. Aile de bekletilmeden defnedilme talebinde bulundu. Cenaze kendilerine teslim edildi ve sabah erken saatlerde de yavrumuzun cenazesini defnettiler. Başımız sağ olsun ve bu son kaybolan yavrumuz olur diye temenni ediyorum” dedi.

Elban, çalışmaların devam ettiğini belirterek, ‘kaçırılma mı kayıp mı’ sorusuna, “kaçırılma” cevabını verdi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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