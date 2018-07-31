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Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın babası Nihat Aydemir, otomobil çarpması sonucu yaralandı

Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Ağrı'da kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın babası Nihat Aydemir, otomobil çarpması sonucu yaralandı

31 Temmuz 2018 Salı 08:39
Minik Leyla'nın babasından kötü haber

Ağrı'da ailesiyle birlikte bayram ziyareti için gittiği dedesinin köyünde kaybolduktan 18 gün sonra cansız bedeni bulunan minik Leyla'nın babası Nihat Aydemir'e otomobil çarpması sonucu yaralandı.

Ağrı merkez Kağızman Caddesi'nde yolun karşısına geçmeye çalışan Nihat Aydemir'e, 06 AAT 519 plakalı otomobil çarptı.

Olay yerine gelen ambulansla Ağrı Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Aydemir tedavi altına alındı. Aydemir'in sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Aydemir'in 4 yaşındaki kızı Leyla Aydemir,Ramazan Bayramı'nın birinci günü kaybolmuş, arama kurtarma çalışmalarının 18. gününde cansız bedeni

bulunmuştu.

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