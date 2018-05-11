Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 24°
az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102381
ALTIN
179.942
DOLAR
4.2383
STERLİN
5.7238
EURO
5.0479
Lefkoşa’da kaza
LEFKOŞA’DA KAZA
Tokmak itham edildi
TOKMAK İTHAM EDİLDİ
Alkollü magandalar tutuklandı
ALKOLLÜ MAGANDALAR TUTUKLANDI
Tabanca zanlısı teminata bağlandı
TABANCA ZANLISI TEMİNATA BAĞLANDI
banner256

Milyonları ilgilendiren tasarı kabul edildi

Vergi ve Diğer bazı Alacakların Yeniden yapılandırılması ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Milyonları ilgilendiren tasarı kabul edildi

Vergi ve Diğer bazı Alacakların Yeniden yapılandırılması ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

11 Mayıs 2018 Cuma 08:04
Milyonları ilgilendiren tasarı kabul edildi

Milyonları ilgilendiren tasarı kabul edildi

Vergi Kanunu TBMM’de kabul edildi.

Vergi ve Diğer bazı Alacakların Yeniden yapılandırılması ile bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına İlişkin Kanun Tasarısı TBMM Genel Kurulu’nda kabul edildi.

Kabul edilen tasarıda, vergi ve vergi cezaları, bazı idari para cezaları, ecrimisil ile öğrenim ve katkı kredisi gibi bazı kamu alacakları, gümrük vergileri ve bu vergiye ilişkin idari para cezaları, sigorta primleri, topluluk sigortası primleri, emeklilik keseneği ve kurum karşılığı, işsizlik sigortası primi, sosyal güvenlik destek primi ile bu alacaklara ilişkin her türlü faiz, zam, gecikme zammı, gecikme faizi, cezai faiz, gecikme cezası gibi fer’i alacakları yeniden yapılandırılıyor.

Gelir ve Kurumlar Vergisi mükellefleri vermiş oldukları yıllık beyannamelerde vergiye esas alınan matrahları, kanunun yayın tarihini izleyen üçüncü ayın sonuna kadar, 2013 takvim yılı için yüzde 35, 2014 takvim yılı için yüzde 30, 2015 takvim yılı için yüzde 25, 2016 yılı için yüzde20’den az olmamak üzere arttırılabilecek.

Maliye Bakanlığı, Gümrük ve Ticaret Bakanlığı, il özel idareleri, belediyeler ve YİKOB’a bağlı tahsil dairelerince takip edilen kesinleşmiş alacaklara ilişkin düzenleme yapılıyor.

Emeklilere ödenen 266 TL aylık 500 TL’ye çıkarılıyor.

Yükseköğretim kurumlarında hazırlık dahil bütün sınıflarda intibak, ön lisans, lisans, yüksek lisansöğrencilerine terör suçundan hüküm giyenler ile terör örgütlerine ilişiği, iltisakı nedeniyle ilişiği kesilenler hariç 2018-2019 eğitim-öğretim yılıunda öğrenimlerine başlayabilecekler.

Öğretim üyeleri yerleştirme Programı kapsamında süresi içinde lisansüstü eğitimlerini tamamlayamayanlara, terör irtibatı, iltisakı haricinde af gelmesi bekleniyor.

Emeklileri Ramazan ve Kurban Bayramları’nda bin TL ikramiye verilecek.

Yurt dışında bulunan para, altın, döviz, menkul kıymet ve diğer sermaye piyasası araçları, 30 Kasım 2018 tarihine kadar Türkiye’deki banka veya aracı kuruma bildiren gerçek ve tüzel kişiler söz konusu varlıkları serbestçe tasarruf edebilecekler ve Vergi dairelerine beyan edilen varlıkların değeri üzerinden yüzde 2 oranında vergi tarh edilecek ve bu vergi 31 Aralık 2018 tarihine kadar ödenecek.

Sosyal Güvenlik Kurumu alacaklarının gecikme cezası ve alacaklarından vazgeçilmesi ön görülüyor.

İstanbul Boğazlar, tarihi yarımada ve Çanakkale Savaşları Gelibolu Tarihi Alanı imar affı dışlında bırakılması ön görülüyor.

Anahtar Kelimeler:
TBMMVergiKanunu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
"Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim"
"Aşk Bodrum'da yaşanıyor güzelim"
Serhat Akın'dan Hadise itirafı!
Serhat Akın'dan Hadise itirafı!
Aşıklar el ele...
Aşıklar el ele...
Türkiye'ye turist olarak geldiler, fuhuş yaptılar...
Türkiye'ye turist olarak geldiler, fuhuş yaptılar...
Hülya Avşar: Atatürk dedemin arkadaşıydı iddiası!
Hülya Avşar: Atatürk dedemin arkadaşıydı iddiası!
Şahan Gökbakar yine güldürdü!
Şahan Gökbakar yine güldürdü!
Erdoğan ile Putin görüştü!
Erdoğan ile Putin görüştü!
"Hakurk'taki saldırı hazırlığındaki teröristlere hava operasyonu"
"Hakurk'taki saldırı hazırlığındaki teröristlere hava operasyonu"
Erdoğan, Ruhani ile görüştü!
Erdoğan, Ruhani ile görüştü!
TSK Efes 2018 tatbikatı'ndan görüntüler...
TSK Efes 2018 tatbikatı'ndan görüntüler...

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim