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Milyonlara müjde! Hem ikramiye alınacak hem de...

Ağustos geldi, emeklileri bayram ikramiyesi heyecanı sardı. Bin lira tutarındaki ikramiye için süreç haftaya başlayacak. Ayrıca 9 milyon emekliye erken maaş kararı bekleniyor...

Milyonlara müjde! Hem ikramiye alınacak hem de...

Ağustos geldi, emeklileri bayram ikramiyesi heyecanı sardı. Bin lira tutarındaki ikramiye için süreç haftaya başlayacak. Ayrıca 9 milyon emekliye erken maaş kararı bekleniyor...

03 Ağustos 2018 Cuma 09:14
Milyonlara müjde! Hem ikramiye alınacak hem de...

Milyonlara müjde! Hem ikramiye alınacak hem de...

Ağustos geldi, emeklileri bayram ikramiyesi heyecanı sardı. Bin lira tutarındaki ikramiye için süreç haftaya başlayacak. Ayrıca 9 milyon emekliye erken maaş kararı bekleniyor...

SSK, Bağ-Kur ve Emekli sandığı emeklilerinin gözü Ağustos ayının gelmesiyle birlikte bayram ikramiyesine çevrildi. Hızla çıkarılan yasa ile bu yaz ikramiye hakkına kavuşan emekliler, Ramazan Bayramı öncesi yapılan ödemenin ardından, ikinci bin lirayı da bu ay alacak. İkramiye için süreç önümüzdeki hafta başlayacak. Yasaya göre, ikramiyenin Kurban bayramı'ndan önce ödenmesi gerekiyor. Kurban Bayramı 21 Ağustos'ta başlıyor. Ayın 20'si bayram arefesi oluyor. 18-19 Ağustos da hafta sonuna denk geliyor. Bu nedenle ikramiye ödemeleri 17 Ağustos'a kadar yapılacak. İlk ikramiye 15 Haziran'da başlayan Ramazan Bayramı öncesi 7-8 Haziran tarihlerinde ödenmişti. Ağustos'taki ikramiyenin de ayın 6'sı ile 10'u arasındaki bir tarihte verilebileceği belirtiliyor. Kesin tarihi ise SGK duyuracak. Ayrıca bu ay SSK ve Bağ-Kur emeklilerine maaş arama denk geliyor. Bu nedenle maaşların erken ödenmesi gündemde. Erken maaş müjdesi çıkarsa ödemeler 13-17 Ağustos arasında yapılacak. Bu konudaki kararın da ikramiye tarihiyle birlikte açıklanması bekleniyor. Karar çıkarsa, yaklaşık 9 milyon SSK ve Bağ-Kur emeklisi Kurban Bayramı'na maaşı cebinde girmiş olacak.

DUL VE YETİME DE ÖDENECEK

Hangi kurumdan emekli olursa olsun, maaşı ne kadar olursa olsun, Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan maaş alan tüm emekliler biner lira ikramiye alıyor. İkramiyeden vefat eden emeklilerin hak sahibi yakınları da yararlanıyor. Vefat eden eşlerinin maaşını alanlar, anne ya da babalarından aylık bağlananlar hisseleri oranında ikramiye alıyor. Örneğin; eşinden yüzde 50 ölüm aylığı bağlanan kişinin bayram ikramiyesi 500 lira olacak. Babasından yüzde 25 ölüm aylığı bağlanan çocuğa 250 lira ikramiye ödenecek.

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