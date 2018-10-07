Milyoner Sayısı 8 Ayda 50 Bin Arttı

HESABINDA 1 MİLYON LİRA VEYA ÜZERİ PARASI OLAN MUDİ SAYISI,



OCAK-AĞUSTOS DÖNEMİNDE 53 BİN 439 KİŞİ ARTARAK 192 BİN 419'A ULAŞTI



AĞUSTOS SONU İTİBARIYLA MİLYONERLERİN BANKALARDAKİ TOPLAM MEVDUATI 1 TRİLYON 279 MİLYAR 70 MİLYON LİRAYA YÜKSELDİ



MİLYONER BAŞINA DÜŞEN ORTALAMA MEVDUAT, YAKLAŞIK 6 MİLYON 647 BİN LİRA OLARAK HESAPLANDI



Türkiye'de hesabında 1 milyon lira veya üzeri parası olan mudi sayısı, ağustos sonu itibarıyla 2017'ye göre 53 bin 439 kişi artarak 192 bin 419'a yükseldi.

AA muhabirinin Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu (BDDK) verilerinden derlediği bilgilere göre, yurt içinde ve dışında yerleşik milyonerlerin toplam sayısı ağustos sonu itibarıyla 192 bin 419'a ulaştı.



Geçen yıl sonuna göre 53 bin 439 kişi artan milyonerlerin toplam mevduatı 1 trilyon 279 milyar 70 milyon liraya çıktı. 2017 sonunda milyonerlerin toplam mevduatı 909 milyar 979 milyon lira seviyesinde bulunuyordu. Milyoner başına düşen ortalama mevduat ağustos sonu itibarıyla 6 milyon 647 bin lira olarak hesaplandı.



YURT İÇİ MİLYONER SAYISI 170 BİNE DAYANDI



Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı yılın ocak-ağustos döneminde 2017'ye kıyasla 42 bin 861 kişi artarak 169 bin 830'a ulaşırken, toplam mevduatları da 1 trilyon 145 milyar 458 milyon lira oldu.



Söz konusu dönemde milyonerlerin mevduatlarının 448 milyar 705 milyon lirası yerel para cinsi, 690 milyar 668 milyon lirası döviz tevdiat hesabı, 6 milyar 85 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt içinde yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 6 milyon 745 bin lira olarak hesaplandı.



Yurt içinde yerleşik milyonerlerin sayısı geçen yıl 126 bin 969, bu mudilerin bankalardaki toplam mevduatı da 835 milyar 621 milyon lira düzeyindeydi.



YURT DIŞI YERLEŞİK MİLYONERE 8 AYDA 10 BİNİN ÜZERİNDE KİŞİ EKLENDİ



BDDK verilerine göre, yurt dışında yerleşik mudi sayısı ağustos sonu itibarıyla 22 bin 589'a yükseldi. Yurt dışındaki milyonerlerin sayısı geçen yıl sonuna göre 10 bin 578 kişi artarken, hesaplarındaki para miktarı da 133 milyar 612 milyon lira olarak hesaplandı.

Yurt dışında yerleşik mudilerin bankadaki mevduatlarının 7 milyar 391 milyon lirası yerel para, 125 milyar 758 milyon lirası yabancı para ve 464 milyon lirası da kıymetli maden depo hesaplarından oluştu. Yurt dışında yerleşik milyoner başına düşen ortalama mevduat da 5 milyon 915 bin lira olarak hesaplandı.



Analistler, son dönemde döviz kurlarındaki artışın milyoner sayısını yukarı çektiğine dikkati çekti.



Yıllara göre, hesabında 1 milyon lira ve üzeri bakiye olan mudi sayısı, toplam mevduatları ve milyoner başına düşen ortalama mevduat tutarı şöyle:



Yıllar Mudi sayısı Milyonerlerin toplam mevduatı (Milyon TL) Milyoner başına düşen ortalama mevduat (Bin TL)

2012 54.461 373.384 6.856

2013 70.498 484.901 6.878

2014 81.398 533.544 6.555

2015 98.497 649.994 6.599

2016 115.896 775.142 6.688

2017 138.980 909.979 6.548

2018 Ağustos 192.419 1.279.070 6.647