Milli Savunma Bakanı Akar ve MİT Başkanı Fidan Rusya'da

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Rusya'ya gitti. Akar ve Fidan, Savunma Bakanı Sergey Şoygu ile bir araya geldi.

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ve MİT Başkanı Hakan Fidan Rusya'ya gitti. Akar ve Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle görüştü.

Akar ve Fidan, sabah saatlerinde özel uçakla Rusya'nın başkenti Moskova'ya hareket etti.

Askeri törenle karşılanan Bakan Akar ile MİT Başkanı Fidan, Rusya Savunma Bakanı Sergey Şoygu ve diğer yetkililerle bir araya geldi.

Bölgesel konular görüşüldü

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Akar ile Şoygu'nun, başkent Moskova'da bir araya gelerek bölgesel güvenlik konularını istişare ettikleri belirtildi.

İki bakanın Suriye'deki son gelişmeler hakkında da görüş alışverişinde bulunduğu kaydedilen açıklamada, "Suriye'deki insani konuların hızlı bir şekilde çözümü ve mültecilerin ülkelerine dönüşüne görüşmede özel ilgi gösterildi." bilgisine yer verildi.

Görüşmenin yapıcı bir atmosferde gerçekleştiği ifade edilen açıklamada, Rusya ve Türkiye arasında savunma alanındaki karşılıklı iş birliğinin de ele alındığı bildirildi.