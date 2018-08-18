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Milli Savunma Bakanı Akar'dan Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç'te ABD ile müşterek devriye faaliyetine ilişkin, "Her iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri unsurları arasındaki ortak eğitimlerin yakın zamanda başlaması öngörülüyor." ifadesini kullandı.

Milli Savunma Bakanı Akar'dan Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç'te ABD ile müşterek devriye faaliyetine ilişkin, "Her iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri unsurları arasındaki ortak eğitimlerin yakın zamanda başlaması öngörülüyor." ifadesini kullandı.

18 Ağustos 2018 Cumartesi 21:44
Milli Savunma Bakanı Akar'dan Münbiç açıklaması

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Münbiç'te ABD ile müşterek devriye faaliyetine ilişkin, "Her iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri unsurları arasındaki ortak eğitimlerin yakın zamanda başlaması öngörülüyor." ifadesini kullandı.

Akar'ın Münbiç'teki müşterek devriye faaliyetine ilişkin açıklaması,  Milli Savunma Bakanlığının internet sitesinde yer aldı.

Münbiç yol haritası ve güvenlik prensipleri doğrultusunda, Türkiye ve  ABD Silahlı Kuvvetleri unsurları tarafından bölgede güvenlik ve istikrarı  sağlamak için icra edilen faaliyetlere planlandığı şekilde devam edildiğini  belirten Akar, "Bu çerçevede, müteakip safhada başlaması planlanan müşterek  devriye faaliyetlerine yönelik olarak her iki ülkenin Silahlı Kuvvetleri  unsurları arasındaki ortak eğitimlerin yakın zamanda başlaması öngörülüyor."  ifadelerini kullandı.

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Son Güncelleme: 18.08.2018 21:50
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