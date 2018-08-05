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Milli savaş uçağında proje takvimi başlıyor

Milli Muharip Uçak Projesi'nin konsept tasarımında sona gelindi. "100 Günlük İcraat Programı" kapsamında "ön tasarım" aşamasına geçilerek proje takvimi başlayacak.

Milli savaş uçağında proje takvimi başlıyor

Milli Muharip Uçak Projesi'nin konsept tasarımında sona gelindi. "100 Günlük İcraat Programı" kapsamında "ön tasarım" aşamasına geçilerek proje takvimi başlayacak.

05 Ağustos 2018 Pazar 12:29
Milli savaş uçağında proje takvimi başlıyor

Milli savaş uçağında proje takvimi başlıyor

Milli Muharip Uçak Projesi'nin konsept tasarımında sona gelindi. "100 Günlük İcraat Programı" kapsamında "ön tasarım" aşamasına geçilerek proje takvimi başlayacak.

Savunma Sanayii Başkanlığı (SSB) tarafından yürütülen Milli Muharip Uçak (MMU) projesiyle, Türk Hava Kuvvetleri Komutanlığı envanterinde bulunan ve 2030’lu yıllardan itibaren kademeli devreden çıkartılması düşünülen F-16 uçaklarının yerini alabilecek, yurt içi imkan ve kabiliyetlerle tasarlanan modern uçakların üretilmesi amaçlanıyor.

Projede, yeni nesil bir uçakta olması gereken düşük görünürlük, dahili silah yuvası, yüksek manevra kabiliyeti, artırılmış durumsal farkındalık ve sensör füzyonu ve benzeri teknoloji alanlarındaki çalışmaların sonucunda, Türkiye'nin 5. nesil bir muharip uçağı üretebilecek alt yapı ve teknolojiye sahip ülkeler arasında yer alması hedefleniyor.

İngiliz BAE System ile ön tasarım çalışması

Başkanlık proje için Türk Havacılık ve Uzay Sanayii ile ana yüklenici sözleşmesi imzaladı. Şirket ise İngiliz BAE Systems ile MMU geliştirmesine yönelik iş birliğine gitti. İki şirket, uçağın geliştirme ve üretim sürecinin bir parçası olan "ön tasarım" aşamasında birlikte çalışacak. Ön tasarım aşamasında hava aracının yanı sıra mühendislik, teknoloji, test altyapılarının ve sertifikasyon süreçlerinin geliştirilmesi, muharip uçak tasarımına yönelik kabiliyet kazanılması amaçlanıyor.

Ön tasarım aşaması sonunda ise projenin takip eden dönem ve aşamaları için kesintisiz bir geçiş öngörülüyor.

Hedef, süreyi öne çekmek

Projede, geçen süre içinde uçağın konsept tasarımı tamamlanırken, iki motorlu seçenekle yola devam etme kararı alındı. BAE Systems ile imzalanan anlaşma doğrultusunda Ankara’ya yerleşen 30 İngiliz mühendis çalışmalara dahil oldu.

Radar, elekto-optik ve bütünleşik işlemci alanlarında ASELSAN ve TÜBİTAK çalışmalara başladı. Bu çalışmalarla uçağın kritik bileşenlerinin yerli imkanlarla geliştirilmesi amaçlanıyor.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesinin 100 Günlük İcraat Programı kapsamında "tasarım ve prototip kalifikasyonunu" kapsayan birinci dönemin ilk aşaması olan "ön tasarımına" geçilerek proje takvimi başlayacak.

Söz konusu dönemin 4 yıl sürmesi öngörülürken TUSAŞ, insan kaynağı ve altyapı yatırımlarıyla bu süreyi 3 yıla çekmek için çaba gösteriyor.

Yatırımlara teşvik

TUSAŞ, ayrıca MMU'nun "ön tasarım süreci" ve "üretim tesisine" yönelik olarak bir dizi yatırım yapacak.

Proje takvimi başlamadan MMU'ya yönelik yatırımların teşvikle güçlü şekilde desteklenmesine karar verildi.

Projenin stratejik önemi, ülke sanayisi ve insan kaynağı gelişimine yapacağı katkı, sağlayacağı istihdam olanakları gibi faktörler dolayısıyla yapılacak yatırımlar "süper teşvik" olarak nitelendirilen Proje Bazlı Teşvik Sistemi kapsamında devlet yardımlarından yararlandırılacak.

Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre, Ankara'da kurulacak üretim tesisine 5,7 milyar liralık yatırım yapılacak. Proje Bazlı Teşvik Sistemi lansmanında ise "ön tasarım" faaliyetleri için 4,8 milyar liralık kaynak kullanılacağı belirtilmişti.

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