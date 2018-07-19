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Milli futbolcu Serdar Gürler kaza geçirdi

Osmanlıspor'lu milli futbolcu Serdar Gürler Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde trafik kazası geçirdi. Aracıyla bariyerlere çarpan Gürler, kazadan yara almadan kurtuldu.

Milli futbolcu Serdar Gürler kaza geçirdi

Osmanlıspor'lu milli futbolcu Serdar Gürler Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde trafik kazası geçirdi. Aracıyla bariyerlere çarpan Gürler, kazadan yara almadan kurtuldu.

19 Temmuz 2018 Perşembe 23:27
Milli futbolcu Serdar Gürler kaza geçirdi

Milli futbolcu Serdar Gürler kaza geçirdi

Osmanlıspor'lu milli futbolcu Serdar Gürler Anadolu Otoyolu Düzce kesiminde trafik kazası geçirdi. Aracıyla bariyerlere çarpan Gürler, kazadan yara almadan kurtuldu.Osmanlıspor'lu milli futbolcu Serdar Gürler idaresindeki 34 TM 070 plakalı otomobil, Anadolu Otoyolu Ankara istikameti Düzce kesimi Kaynaşlı Sarıçökek mevkisinde bariyerlere çarptı. Gürler, araçta büyük ölçüde hasarın oluştuğu kazadan yara almadan kurtulurken, beraberindeki Anıl Karaer hafif şekilde yaralandı. Karaer, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekipleri tarafından ayakta tedavi edildi.  Öte yandan kazayı yara almadan atlatan Gürler, takımının Bolu'daki antrenmanına katıldı.
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Son Güncelleme: 19.07.2018 23:49
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