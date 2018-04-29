Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 27°
parçalı az bulutlu
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
107614
ALTIN
172.142
DOLAR
4.0467
STERLİN
5.5689
EURO
4.9000
Ercan'dan çıkamadı!
ERCAN'DAN ÇIKAMADI!
Gazimağusa’da uyuşturucu operasyonu
GAZİMAĞUSA'DA UYUŞTURUCU OPERASYONU
Araçda uyuşturucu bulundu
ARAÇDA UYUŞTURUCU BULUNDU
Özipek konser verdi
ÖZİPEK KONSER VERDİ
banner256
Flaş Haber
Araçda uyuşturucu bulundu
Kapat

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da şifalı macunları halka saçtı!

MANİSA'da, bu yıl 478'incisi düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nde 6 ton şifalı mesir macunu Sultan Camii'nin kubbe ve minarelerinden halka saçıldı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da şifalı macunları halka saçtı. Ellerini havaya kaldıran binlerce kişi, mesir mucunlarından kapmak için birbiriyle yarıştı. Şemsiyeler, bu yıl da macunların doldurulması için ters çevrildi.

Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da şifalı macunları halka saçtı!

MANİSA'da, bu yıl 478'incisi düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nde 6 ton şifalı mesir macunu Sultan Camii'nin kubbe ve minarelerinden halka saçıldı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da şifalı macunları halka saçtı. Ellerini havaya kaldıran binlerce kişi, mesir mucunlarından kapmak için birbiriyle yarıştı. Şemsiyeler, bu yıl da macunların doldurulması için ters çevrildi.

29 Nisan 2018 Pazar 16:11
Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da şifalı macunları halka saçtı!

Şifalı mesir macunu 478'inci kez Sultan Camii'nden saçıldı

MANİSA'da, bu yıl 478'incisi düzenlenen Uluslararası Mesir Macunu Festivali'nde 6 ton şifalı mesir macunu Sultan Camii'nin kubbe ve minarelerinden halka saçıldı. Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz da şifalı macunları halka saçtı. Ellerini havaya kaldıran binlerce kişi, mesir mucunlarından kapmak için birbiriyle yarıştı. Şemsiyeler, bu yıl da macunların doldurulması için ters çevrildi.
UNESCO'nun somut olmayan Kültür Miras Listesi'nde yer alan Uluslararası Manisa Mesir Macunu Festivali, renkli görüntülerle başladı. Bu yıl 478'incisi düzenlenen festivale Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, AK Parti Manisa milletvekilleri Recai Berber, Selçuk Özdağ, CHP Manisa Milletvekili Tur Yıldız Biçer ve MHP Grup Başkanvekili ve Manisa Milletvekili Erkan Akçay, Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı MHP'li Cengiz Ergün, Şehzadeler Belediye Başkanı AK Parti'li Ömer Faruk Çelik, Manisa'yı Mesiri Tanıtma ve Turizm Derneği Başkanı Ufuk Tanık, siyasi partilerin temsilcileri, Kazak ve Makedon misafirler ile halk oyunları ekipleri katıldı.
Manisa Büyükşehir Belediyesi mehter takımı eşliğinde harekete geçen kortejde Manisa'da yetişen, temsili Osmanlı padişahları ve şehzadeler büyük ilgi çekti. Kortej boyunca yol kenarlarını dolduran Manisalılar da temsili şehzadeleri, Hafsa Sultanı ve Merkez Efendi'yi cep telefonlarının kameralarıyla görüntüledi. Yol boyunca Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz ve protokol üyeleri, halkı selamladı. Kortej boyunca Türk ve yabancı halk oyunları ekipleri gösteriler sundu.
SAÇIMDAN ÖNCE MESİR ÇUVALINI ÇALMAK İSTEDİLER

banner223
Şifalı mesir macunlarından kapmak için binlerce kişi, Sultan Camii'nin çevresine akın etti. Protokol üyeleri camiye ulaşmadan önce saçılması için hazırlanan 6 ton mesirin yer aldığı çuvallardan biri, izinsiz alınmak istendi. Polisin müdahalesiyle çuval, şüphelilerin elinden alındı. Şifalı macunlardan almak isteyenler, her sene olduğu gibi ağaçlara ve aydınlatma direklerine tırmandı, şemsiyelerini ters çevirdi.
6 TON MESİR, 20 DAKİKADA SAÇILDI
Kortej yürüyüşünün sona ermesinin ardından Sultan Camii'ne ulaşan protokol üyeleri, temsili Merkez Efendi, Hafsa Sultan ve Manisa'da yetişmiş padişahlar halkı selamladı. Temsili Hafsa Sultan'ın, Merkez Efendi'ye şifalı mesir macunlarının her yıl saçılması için berat vermesinin ardından Sultan Camii'nden ellerini açanlara şifalı macunlar saçıldı.
Bakan Yılmaz da protokol üyeleriyle birlikte şifalı macunları halka saçtı. 20 dakika boyunca 6 ton mesir macunu yaklaşık 40 noktadan saçıldı. Bazı protokol üyeleri de Sultan Camii'nin minaresinden saçılan macunlardan kapmaya çalıştı. Manisa Valisi Mustafa Hakan Güvençer, aldığı mesir macunlarından birini Bakan Yılmaz'a verdi. Saçılan mesir macunlarından kapmak isteyen bazı kişiler, şemsiyeleri ters çevirirken, bazıları da aydınlatma direklerine çıkarak, şemsiyelerini açıp, mesir macunlarını almaya çalıştı. Şifalı macunlardan almak isteyenler, izdihama neden oldu. Saçım alanında fenalaşan yaklaşık 10 kişiye sağlık ekipleri tarafından müdahale edildi. Şifalı macunlardan kapamayanlar, elleri boş dönmemek için yollarda satılan macunlardan aldı.
Mesir saçım töreninde Manisa'nın yanı sıra çevre illerden gelen 4 bin polis, jandarma ve özel güvenlik görevlileri görev yaptı. Saçım töreni için havadan da güvenlik önlemi alındı. Polis helikopteri kortej ve saçım töreni boyunca havada dolaştırıldı.

Anahtar Kelimeler:
ManisaMesirMacunuHalkaSaçıldı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
TSK'dan Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
TSK'dan Irak'ın Kuzeyine Hava Harekatı
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a Gitti!
TC Cumhurbaşkanı Erdoğan Özbekistan'a Gitti!
Akdağ, Avrupa’da Propaganda Yapılmasına İzin Verilmemesini Eleştirdi
Akdağ, Avrupa’da Propaganda Yapılmasına İzin Verilmemesini Eleştirdi
"Türkiye’de Seçim Süreci Yarın Başlıyor"
"Türkiye’de Seçim Süreci Yarın Başlıyor"
Sarıkamış Şehitleri Anısına Matematik Yarışması Düzenlendi!
Sarıkamış Şehitleri Anısına Matematik Yarışması Düzenlendi!
Yarın Berat Kandili!
Yarın Berat Kandili!
Erdoğan'dan rektör ataması
Erdoğan'dan rektör ataması
TIR’dan antitank füzesi çıktı!
TIR’dan antitank füzesi çıktı!
Almanya'dan skandal karar!
Almanya'dan skandal karar!
Mahkum son kabadayı Çakıcı kendi medyasını kurdu!
Mahkum son kabadayı Çakıcı kendi medyasını kurdu!

banner253

banner211

banner226

banner276

banner241

banner220

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim