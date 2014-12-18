Milletvekili Derya'nın, Türk Askerine İlişkin İddiası

KKTC PARLAMENTOLARARASI DOSTLUK GRUBU BAŞKANI ÖZ: "ÇOK AHLAKSIZCA. TÜRK ASKERİNİ TECAVÜZCÜLÜKLE SUÇLUYOR. ÖZÜR DİLEMEZSE SUÇ DUYURUSUNDA BULUNACAĞIM"

TBMM İdare Amiri ve KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı Ömer Faruk Öz, Cumhuriyetçi Türk Partisi- Birleşik Güçler Lefkoşa Milletvekili Doğuş Derya'nın, Cumhuriyet Meclisi'nde yaptığı konuşmada Türk askerini tecavüzcülükle suçladığını belirterek, özür dilememesi halinde suç duyurusunda bulunacağını söyledi.

Öz, Meclis'te gazetecilere yaptığı açıklamada, Derya'nın, Türk askerini tecavüzcülükle suçlayacak kadar aciz bir şekilde Türkiye'yi hedef aldığını kaydetti.

Bunu kabul edemeyeceklerini belirten Öz,, "Çok ahlaksızca. Türk askerini tecavüzcülükle suçluyor. Kimse Türk askerini böyle bir sıfatla suçlayamaz. Bunu Türk askerine ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'ne karşı yapılmış bir saygısızlık olarak görüyoruz. O milletvekili şunu bilmelidir ki adada yapılan baskıları, zulümleri, katliam ve tecavüzleri sona erdirmek için adaya barışı götüren Türk Silahlı Kuvvetleri ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti sayesinde orada milletvekilliği yapmaktadır. İşin en vahim tarafı da bu milletvekili devletin imkânlarıyla Türkiye'de eğitim gördü" diye konuştu.

Öz, KKTC'deki parlamenterlerin Derya'ya gereken tepkiyi gösterdiklerini, tepki gösteren bütün milletvekillerini tebrik ettiğini söyledi.

Derya'yı, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ve Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nden özür dilemeye davet eden Öz, aksi halde KKTC Parlamentolararası Dostluk Grubu Başkanı olarak suç duyurusunda bulunacağını söyledi.



