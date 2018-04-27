Milletvekili aday adayları başvurularını yaptılar...

Ümit Taydaş Ak Partiden aday adaylığını açıkladı
Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş AK Parti Manisa İl Başkanlığına milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.
Vatanımıza milletimize hayırlı olsun inşallah. Partimizin Genel Merkezi ve tabi ki kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan uygun görürlerse gece gündüz çalışmak arzusu içerisindeyiz. Değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret buyurduğu ülkemizi muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkarma yolunda canımızdan vazgeçercesine mücadele etmeye hazırız’dedi.
HABER EMİN YAPAR/MANİSA