Milletvekili aday adayları başvurularını yaptılar...

Ümit Taydaş Ak Partiden aday adaylığını açıkladı

Türkiye Harp Malûlü Gaziler Şehit Dul ve Yetimleri Derneği Manisa Şubesi Başkanı Ümit Taydaş AK Parti Manisa İl Başkanlığına milletvekili aday adaylığı için başvuruda bulundu.

Kendisine eşlik eden çok sayıda Şehit yakını ve Gazi yanı sıra vatandaşla oluşturdukları Türk Bayraklı araç konvoyuyla AK Parti İl Başkanlığına gelen Ümit Taydaş: ‘Değerli kardeşlerim bugün AK Parti İl Başkanlığımıza gelerek Milletvekili aday adaylığımızı gerçekleştirdik.

Vatanımıza milletimize hayırlı olsun inşallah. Partimizin Genel Merkezi ve tabi ki kıymetli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan uygun görürlerse gece gündüz çalışmak arzusu içerisindeyiz. Değerli Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın işaret buyurduğu ülkemizi muasır medeniyetler seviyesi üzerine çıkarma yolunda canımızdan vazgeçercesine mücadele etmeye hazırız’dedi.

HABER EMİN YAPAR/MANİSA