Mide Küçültme Ameliyatı Olduktan 10 Gün Sonra Öldü

Tokat'ta mide küçültme operasyonu geçiren hemşire Mehtap Yetigin (33) 10 gün sonra hayatını kaybetti. Aile operasyonu yapan hastane hakkında suç duyurusunda bulundu





Tokat Devlet Hastanesi ameliyathane bölümünde çalışan evli ve 1 çocuk annesi Mehtap Yetigin, fazla kiloları nedeniyle 25 Kasım’da kentte bulunan bir özel hastanede mide küçültme ameliyatı geçirdi.Ameliyatın ertesi günü ateşi yükselen Yetigin, aynı hastanede gözlem altında tutulup tahlil ve tetkikleri yapıldı. Ardından 1 hafta sonra taburcu edilen Yetigin, gece saatlerinde evinde rahatsızlanan eşi Turgut Yetigin tarafından aynı hastaneye kaldırıldı.

Yoğun bakım ünitesinde tedavi altında alınan Yetigin, daha sonra Gaziosmanpaşa Üniversitesi Hastanesi’ne kaldırıldı. Ancak, talihsiz kadın organ yetmezliği ve sepsis (kan zehirlenmesi, ağır enfeksiyon) tanısıyla tedavi gördüğü hastanede 4 Aralık’ta kurtarılamadı. Yetigin’in cenazesi yakınları tarafından hastane morgundan alınarak Pazar ilçesine bağlı Üzümören beldesinde toprağa verildi.

Mehtap Yetigin’in 112 Acil Komuta Kontrol Merkezinde paramedik olarak çalışan eşi Turgut Yetigin’in olayla ilgili özel hastane hakkında suç duyurusunda bulundu.



’EŞİM BENDEN HELALLİK İSTEDİ’



Konuyla ilgili konuşan Turgut Yetigin, eşini 25 Kasım’da kentte bulunan bir özel hastaneye mide fıtığı ve obezite cerrahisi için yatırdıklarını söyleyerek, "Ameliyatın çok iyi geçtiği söylendi. Ardından ikinci ve üçüncü gün sürekli düşmeyen bir yüksek ateşi, nefes darlığı ve hızlı bir nabzı vardı. Bunlar hep nefes darlığına bağlandı. Yapılan ameliyatla ilgili hiç bir sıkıntının olmadığı söylendi günlerce. Altıncı günün sonunda şifahen taburcu olduk ama şikayetlerimiz hala geçmemişti. Aynı gece acile bir kez daha başvurduk, aynı şikayetlerle. Sabah acil serviste yaklaşık 3 saat bekletildik, hastaya endoskopi yapıldı. Endoskopi’den sonra sol akciğerinde sıkıntı olduğu, bunun yoğun bakımda açılması gerektiği söylendi. Yoğun bakımda bir saat müdahale yapıldı. ’Hastanız biraz rahatladı’ dediler. Ben de eşimi yoğun bakımda gördüm, konuştum. Bilinci açıktı ama huzursuzdu. Sanki öleceğini biliyormuş gibi vedalaştı benimle. ’Ben ölüyorum hakkını helal et’ diyerek helalleştik" dedi.



Bir saat sonra doktorların yeniden eşinin durumunun kötüye gittiğini söylediklerini ifade eden Yetigin şöyle dedi:



"Hastanızın bir şeyi yok diyen doktor 1 saat sonra durumunun kötüye gittiğini, cihaza bağlandığını, ateşini 42’inin altına düşüremediklerini söyledi. Biz daha sonra hastamızı sevk etmeyi düşündük ama buna lüzum olmadığını şu anda hangi hastaneye gidersek gidelim bundan başka müdahale yapılmayacağını söylediler. Yaklaşık bir gün yoğun bakımda kaldı, durumunda hiçbir gelişme olmayınca kendi isteğimizle ambulansla üniversite hastanesine sevk ettirdik. Üniversite hastanesine geldiği anda bulguları çok kötüydü. Hekim, hastamızda organ yetmezliği olabileceğini söyledi. Hızlı bir şekilde endoskopi yapıldı ve ameliyata alındı. Yapılan ameliyatında karnından sıvı boşaltıldı ve ameliyatta bir kaçak olduğu tespit edildi, üniversitenin profesörü tarafından. Akabinde 3 gün yapılan tüm müdahaleye rağmen eşimi kaybettim."



Yetigin, olay sonrasında özel hastane hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunduğunu söyledi.



Öte yandan Gaziosmanpaşa Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Mehtap Yetigin’in üniversiteye sevk edildiğinde yoğun bakımda solunum cihazına bağlandığını ancak burada karaciğer, böbrek ve kanama bozukluğundan dolayı yaşamını yitirdiğini belirtti.



Suçlanan özel hastane yetkilileri ise herhangi bir açıklama yapmayacaklarını belirtti. Mehtap Yetigin’in 100 kiloya çıkması nedeni ile zayıflamak amacı ile mide küçültme operasyonu geçirdiği öğrenildi.