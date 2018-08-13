MHP tüm döviz hesaplarını bozdurdu

Milliyetçi Hareket Partisi (MHP), Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatı üzerine tüm döviz hesaplarını bozdurdu.

MHP Mali İşlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mevlüt Karakaya, MHP Genel Merkezi’nin tüm döviz hesaplarını bozdurduğunu açıkladı.

Karakaya, yazılı açıklamasında, Genel Başkan Devlet Bahçeli'nin, sosyal medyadan yaptığı paylaşımda, "ekonomide dış kaynaklı bir komplonun devreye sokulmaya çalışıldığını,Türk Lirasına sahip çıkılması gerektiğini" ifade ettiğini hatırlattı.

Bahçeli'nin, bu açıklamanın hemen arkasından, Mali İşler Başkanlığına "partinin döviz hesaplarının Türk lirasına dönüştürülmesi" talimatını verdiğini anımsatan Karakaya, MHP kasasına, devlet tarafından verilen hazine yardımlarından başka, bağış ya da "yardım" adı altında hiçbir kişi, kurum ya da kuruluştan beş kuruş dahi girişin mümkün olmadığını belirtti.

“Hiçbir kişi, kurum ya da kuruluştan beş kuruşun dahi girişi mümkün değildir”

Karakaya, “Milliyetçi Hareket Partisi’nin kasasına, devlet tarafından verilen hazine yardımlarından başka, bağış ya da yardım adı altında hiçbir kişi, kurum ya da kuruluştan beş kuruşun dahi girişi mümkün değildir. Bu konuda Genel Başkanımızın kati talimatları vardır. Bu nedenle, gelir kaynağımız hazine yardımı ve bunlarla ilgili bir bütçe disiplini içerisinde elde edilen nemalarla sınırlıdır. Zaman zaman ihtiyaca ve şartlara bağlı olarak bu sınırlı kaynaklarımızın içerisinde az da olsa döviz hesaplarına da yer verilebilmektedir.” dedi.

“Süreci başlatmış bulunuyoruz”

Genel Başkan Devlet Bahçeli’nin talimatıyla, geçtiğimiz Cuma günü akşamı döviz hesaplarının Türk lirasına dönüştürülmesi kararını aldıklarını belirten Karakaya, “İlk mesai günü olan Pazartesi günü itibarıyla döviz hesaplarının Türk lirasına dönüştürülmesi sürecini başlatmış bulunuyoruz. Bu işlemin amacına hizmet edebilmesi için bankaların nakit planlamaları başta olmak üzere, vade durumları ve diğer teknik konular da dikkate alınarak süreç en kısa süre içerisinde tamamlanacaktır” ifadelerini kullandı.

Karakaya, “Bu davranışın benzer kurum ve kuruluşlara da örnek olması dileğimle saygılarımı sunarım.” diye konuştu.