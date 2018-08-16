MHP'nin TBMM'deki Sandalye Sayısı 50'ye Yükseldi

İSTANBUL MİLLETVEKİLİ ARKAZ'IN KATILIMIYLA MHP'NİN TBMM'DEKİ SANDALYE SAYISI 50'YE YÜKSELDİ

İstanbul Milletvekili Hayati Arkaz, İyi Parti’den istifa ederek, Milliyetçi Halk Partisi’ne geçti.

Arkaz'ın katılımıyla, MHP'nin TBMM'deki sandalye sayısı 50'ye yükselirken, İYİ Parti'nin sandalye sayısı 41'e düştü.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "İYİ Parti İstanbul Milletvekili Sayın Hayati Arkaz el öpme hadisesinden sonra sistemli bir şekilde saldırılara maruz kalmış ve dışlanmıştır." ifadesini kullanmış ve Arkaz'ı partisine davet etmişti. Arkaz da bu daveti kabul edip MHP'ye katıldı.