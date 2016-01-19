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MHP'nin, Kıbrıs Önerisi Kabul Edilmedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, MHP'nin Kıbrıs meselesinin çözümü için KKTC ve Güney Kıbrıs arasında sürdürülen müzakerelerle ilgili araştırma önergesinin görüşülmesini içeren grup önerisi kabul edilmedi.

MHP'nin, Kıbrıs Önerisi Kabul Edilmedi

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, MHP'nin Kıbrıs meselesinin çözümü için KKTC ve Güney Kıbrıs arasında sürdürülen müzakerelerle ilgili araştırma önergesinin görüşülmesini içeren grup önerisi kabul edilmedi.

19 Ocak 2016 Salı 17:18
MHP'nin, Kıbrıs Önerisi Kabul Edilmedi
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  Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda, MHP'nin Kıbrıs meselesinin çözümü için KKTC ve Güney Kıbrıs arasında sürdürülen müzakerelerle ilgili araştırma önergesinin görüşülmesini içeren grup önerisi kabul edilmedi.

TBMM Danışma Kurulunda uzlaşma sağlanamaması üzerine MHP, grup önerisini Genel Kurula taşıdı. Öneri üzerinde konuşan MHP Gaziantep Milletvekili Ümit Özdağ, Kıbrıs'ta toplumlar arası görüşmelerin bir süreden beri devam ettiğini hatırlatarak, 6 ana başlıktan ilk üç başlıkta görüşmelerin son erdiğini kaydetti.

Özdağ, "KKTC heyeti 'federal devlet' meselesi görüşülürken 'kurucu devlet' yerine, 'oluşturucu eyalet' kavramını kabul ederek daha şimdiden kurulması tasarlanan devletin içinde KKTC vatandaşlarının azınlık konumuna doğru kayabileceği politik ve hukuki zeminin oluşmasına müsaade etmiş görünmektedir. Rum tarafı her defasında olduğu gibi bugün de saldırgan, haddini bilmez tavır içindedir. Rumlar, Türkleri Kıbrıs'ın eşit haklara sahip ortaklarından biri değil, kurtulunması gereken azınlık olarak görmektedir" dedi.

Müzakereleri yürüten KKTC heyetinin bazı yapısal zaaflara sahip olduğunu, deneyimsiz ve belli konularda yetkili olmamasıyla ön plana çıktığını savunan Özdağ, heyetin açığının giderilmesi için Türk Dışişleri Bakanlığının olumlu katkı sunduğunu söyledi. Heyette 'ne kurtarırsak kardır' anlayışının hakim olduğunu ileri süren Özdağ, "Görüşmeler şeffaf olmalı. KKTC ile Rum kesimi arasında yürüyen müzakerelerin bir boyutu, hiç olmaması gerekirken Türkiye'nin AB ile tam üyelik süreci irtibatını oluşturmakta. Bir Türk devletinin varlığı, Türkiye Cumhuriyeti'nin AB tam üyeliğine feda edilemez. Ankara'nın kafasının karışık olması, hükümetin yaklaşımının net olmaması, ne yazık ki müzakereleri daha da zor duruma sokmaktadır" diye konuştu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Yıldız Seferinoğlu, öneri aleyhinde yaptığı konuşmada, müzakerelerdeki görüşme trafiğinin, süreçte kritik bir döneme girildiğini gösterdiğini belirterek, mülkiyet meselesinde görüş farklılıkların devam ettiğini söyledi. Seferinoğlu, sürecin hükümet tarafından hassas şekilde takip edildiğini söyledi.

Öneri lehinde konuşan CHP Ardahan Milletvekili Öztürk Yılmaz da Kıbrıs ile ilgili konuların Meclis'te görüşülmesinin doğal olduğunu ifade etti. Kıbrıs'ta çözümün kısa sürede olacağına ilişkin iyi niyetli tablo sergilendiğini anlatan Yılmaz, "Kıbrıs konusunda bir yol haritamız yok. Rum yönetimini tanımıyorum ama tanımamanın gereğini de yapmıyoruz. Çözümün olacağına inanan var mı? Çözüm zor" görüşünü savundu.

Harita üzerinde Rumların istediği yerleri gösteren Yılmaz, tartışılanın Annan Planı'nın bile gerisinde olduğunu ileri sürdü. Kıbrıs konusunda olumlu hava yaratıldığına işaret eden Yılmaz, konunun Suriyeli mültecilerin Türkiye'de tutulmasından çıktığını savundu.

Yılmaz, "3 milyon mültecinin buraya gelip, Avrupa'ya gitmesi gündeme gelince 'Türkiye'ye ne tür bir şey sunabiliriz' diye, akıllarına AB sürecini canlandırmak geldi. 14 fasıl dondurulmuş, açılması için Rum tarafının da onayı gerekiyor. Çözüm, biz ne zaman fazla taviz verirsek olabilir. Müzakere, akılla ve mantıkla olmayan sürece çekiliyor. Siz Kıbrıs konusunu çözseniz de AB konusunu gideremezsiniz" dedi.

Yılmaz, Meclis'te gerekirse kapalı oturumda ele alınması gereken konunun, AB ile bağlantılı götürülmesinden rahatsız olduklarını ifade etti.

Konuşmaların ardından MHP'nin grup önerisi kabul edilmedi.

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