MHP Lideri Bahçeli'ye Teşekkür Etti.

ALAATTİN ÇAKICI’DAN ANLAMLI ZİYARETE ANLAMLI TEŞEKKÜR Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevinde Yatan ve Şuan Kırıkkale Yüksek İhtisas Devlet Hastanesinde tedavi olan Alaattin ÇAKICI Avukatı Can Sevinç ve Basın Danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile kamuoyuna TEŞEKKÜR açıklaması yaptı.

ÇAKICI’DAN DEVLET BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR Alaattin ÇAKICI’YI ziyaret edenler arasında ünlü isimler vardı.

Ardından Son Kabadayı Alaattin ÇAKICI kamuoyuna yaptığı açıklamada; Sıhhatimle yakinen ilgilenen Sayın Devlet BAHÇELİ’YE en kalbi Teşekkürlerimi sunar, kendileri adına gelen Ankara MHP İl Başkanı ve Yardımcısına, Kırıkkale ve Keskinli dostlarıma, ayrıca Türkiye’deki, Yurt Dışındaki tüm sevenlerime en kalbi, sevgilerimlen diyerek, açıklama yaptı.