Galeriler Videolar Yazarlar
Girne 32°
açık
Güncel Polisiye Olaylar Ekonomi Siyaset Vatandaş Şikayetleri Yaşam Dünya Türkiye Güney Kıbrıs Sağlık Bilim & Teknoloji Magazin
BİST
102869
ALTIN
188.003
DOLAR
4.5500
STERLİN
6.0947
EURO
5.3418
Maliye Bakanı Denktaş hastaneden taburcu oldu
DENKTAŞ TABURCU OLDU
Şüpheli hareketleri ele verdi
ŞÜPHELİ HAREKETLERİ ELE VERDİ
Lokmacı Kara Kapısı’nda tutuklandı
23 YAŞINDAKİ GENÇ TUTUKLANDI
Ani ölüm
ANİ ÖLÜM
banner256

MHP Lideri Bahçeli'ye Teşekkür Etti.

Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevinde Yatan ve Şuan Kırıkkale Yüksek İhtisas Devlet Hastanesinde tedavi olan Alaattin ÇAKICI Avukatı Can Sevinç ve Basın Danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile kamuoyuna TEŞEKKÜR açıklaması yaptı.

MHP Lideri Bahçeli'ye Teşekkür Etti.

Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevinde Yatan ve Şuan Kırıkkale Yüksek İhtisas Devlet Hastanesinde tedavi olan Alaattin ÇAKICI Avukatı Can Sevinç ve Basın Danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile kamuoyuna TEŞEKKÜR açıklaması yaptı.

21 Mayıs 2018 Pazartesi 12:48
MHP Lideri Bahçeli'ye Teşekkür Etti.

ALAATTİN ÇAKICI’DAN ANLAMLI ZİYARETE ANLAMLI TEŞEKKÜR Kırıkkale Keskin T Tipi Kapalı Cezaevinde Yatan ve Şuan Kırıkkale Yüksek İhtisas Devlet Hastanesinde tedavi olan Alaattin ÇAKICI Avukatı Can Sevinç ve Basın Danışmanı Gazeteci Ferhat Aydoğan aracılığı ile kamuoyuna TEŞEKKÜR açıklaması yaptı.

banner277
ÇAKICI’DAN DEVLET BAHÇELİ’YE TEŞEKKÜR Alaattin ÇAKICI’YI ziyaret edenler arasında ünlü isimler vardı.

Ardından Son Kabadayı Alaattin ÇAKICI kamuoyuna yaptığı açıklamada; Sıhhatimle yakinen ilgilenen Sayın Devlet BAHÇELİ’YE en kalbi Teşekkürlerimi sunar, kendileri adına gelen Ankara MHP İl Başkanı ve Yardımcısına, Kırıkkale ve Keskinli dostlarıma, ayrıca Türkiye’deki, Yurt Dışındaki tüm sevenlerime en kalbi, sevgilerimlen diyerek, açıklama yaptı.

Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
CHP'nin Milletvekili adayları belirlendi
CHP'nin Milletvekili adayları belirlendi
Efsane dizi Arka Sokaklar 13'e yürüyor...
Efsane dizi Arka Sokaklar 13'e yürüyor...
Acun ödülü açıkladı!
Acun ödülü açıkladı!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde!
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan müjde üstüne müjde!
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün acı günü!
Adalet Bakanı Abdülhamit Gül'ün acı günü!
Gri listedeki terörist öldürüldü!
Gri listedeki terörist öldürüldü!
Askeri aracın geçişi sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı
Askeri aracın geçişi sırasında patlama: 1 şehit, 1 yaralı
Erdoğan-İzzetbegoviç ortak basın toplantısı
Erdoğan-İzzetbegoviç ortak basın toplantısı
Erdoğan-İzzetbegoviç ortak basın toplantısı
Erdoğan-İzzetbegoviç ortak basın toplantısı
Erdoğan-İzetbegovic ortak basın toplantısı
Erdoğan-İzetbegovic ortak basın toplantısı

banner253

banner211

banner278

banner226

banner276

banner241

banner220

banner223

banner184

Galeriler Videolar Yazarlar Anketler Karikatürler Röportajlar Firmalar İlanlar
    Copyright © 2018 - Tüm hakları saklıdır.
    KIBRIS MANŞET

    Mehmet Akif Caddesi, Pizza Pronto üstü, Dereboyu Lefkoşa

    +90 392 229 12 72 - +90 392 229 23 33

    Copyright © Kıbrıs Manşet Haber

    Künye İletişim Sitene Ekle
    Yazılım: TE Bilişim