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MHP İstanbul Üçüncü Bölgeden katıksız bir Ülkücü, Başbuğun Bozkurt’u, 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday adayı oldu

Bölgenin efsane Ülkücüler grubu, efsane reisleri Burak Döner’in kardeşi Turhan Döner’i, MHP’den İstanbul Üçüncü Bölge Milletvekili Aday Adayı olarak gösterdiler.

MHP İstanbul Üçüncü Bölgeden katıksız bir Ülkücü, Başbuğun Bozkurt’u, 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday adayı oldu

Bölgenin efsane Ülkücüler grubu, efsane reisleri Burak Döner’in kardeşi Turhan Döner’i, MHP’den İstanbul Üçüncü Bölge Milletvekili Aday Adayı olarak gösterdiler.

03 Mayıs 2018 Perşembe 15:37
MHP İstanbul Üçüncü Bölgeden katıksız bir Ülkücü, Başbuğun Bozkurt’u, 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday adayı oldu

MHP’NİN İSTANBUL 3. BÖLGEYE; EFSANE ÜLKÜCÜLER GRUBUNUN ADAY ADAYI TURHAN DÖNER OLDU. BU BÖLGEDEN; DAHA ÖNCE AKŞENER VE ATİLLA KAYA BU MİLLETVEKİLİ İDİ

MHP İstanbul Üçüncü Bölgeden katıksız bir Ülkücü, Başbuğun Bozkurt’u, 24 Haziran seçimleri için milletvekili aday adayı oldu

MHP’NİN İSTANBUL 3. BÖLGEYE; EFSANE ÜLKÜCÜLER GRUBUNUN ADAY ADAYI TURHAN DÖNER OLDU. BU BÖLGEDEN; DAHA ÖNCE AKŞENER VE ATİLLA KAYA BU MİLLETVEKİLİ İDİ

 

İstanbul’un Üçüncü Seçim Bölgesine MHP’den isabetli bir Aday Adayı gösterildi.

 

Bölgenin efsane Ülkücüler grubu, efsane reisleri Burak Döner’in kardeşi Turhan Döner’i, MHP’den İstanbul Üçüncü Bölge Milletvekili Aday Adayı olarak gösterdiler.

 

Bölgede tüm kesim tarafından sevilen Döner ailesinin evlatlarından birisi olan Turhan Döner, MHP Genel Merkezine eşi ve çocuğunu alarak, gidip Milletvekilli Aday Adaylığı dilekçesini verdi.

 GÃ¶rÃ¼ntÃ¼nÃ¼n olasÄ± iÃ§eriÄŸi: 2 kiÅŸi, Turhan DÃ¶ner dahil, ayakta duran insanlar ve takÄ±m elbise

Başbuğun Bozkurtlarının, Türkiye’ye kurulan tuzaklara karşı, milli görevini yetirme yeminini hatırlatan Turhan Döner; “Bende bu milli mücadele ki saffımı resmi olarak almak ve partim MHP’nin bölgede oylarını yükseltmek adına Aday Adayı oldum, takdir elbette ki büyüklerimizindir. Aday gösterilmezsem de bir nefer gibi çalışacağız. Biz dava adamıyız, menfaatler için yola çıkmayız” dedi

 

MHP, 3. BÖLGEDE DAHA ÖNCE MİLLETVEKİLİ  OLARAK MERAL AKŞENER’İ VE ATİLA KAYA’YI ÇIKARMIŞTI.. ŞİMDİ O İSİMLER YOK

 

İstanbul 3. Seçim bölgesinin MHP için diğer bir özelliği ise bu bölgeden daha önce Meral Akşener’i ve halen milletvekili olan Atila Kaya’yı milletvekili çıkarmıştı.

 

Akşener MHP’den ihraç edildi, halen MHP milletvekili olan ve Parti yönetimine muhalefet eden Atila Kaya’nın ise Aday Adaylığı için müracaat etmeyeceği öğrenildi.

 

Yani MHP’ye; İstanbul 3. Bölgeden isabetli bir Aday Adayı gösterilmiş olduğu belirtiliyor 

Son Güncelleme: 03.05.2018 15:53
Anahtar Kelimeler:
AdyıAdaMilletveliTuran DönerMHPIstanbul
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