MHP Genel Başkanı Bahçeli Dört Partinin İttifak Kurduğuna Yönelik Haberlere İlişkin Açıklama Yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dört partinin ittifak kurduğuna yönelik haberlere ilişkin, "Hayırlı uğurlu olsun. Dört, beş partinin bir araya gelmesi, seçimlerin de böyle bir güçlü yapıyla, bir yarış içerisinde olması ülkemiz için de faydalı olacak diye düşünüyoruz." dedi.



Bahçeli, partisinin genel merkezindeki milletvekili aday adaylığı başvuru stantlarını gezdi.



"CHP-İYİ Parti-Saadet Partisi ve Demokrat Parti'nin ittifak oluşturma yönündeki adımlarını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine Bahçeli, ittifakın yasal zeminde yapılmasının demokrasi için hayırlara vesile olacağını ifade ettiklerini anımsattı. Bahçeli, şöyle devam etti:



"Birçok çevreler bu ittifak kavramına karşı bir alerji ortaya koymuşlardı. Ama zaman içerisinde kendileri de ittifak yapma konumuna gelmişlerdir. Hayırlı uğurlu olsun. Dört, beş partinin bir araya gelmesi, seçimlerin de böyle bir güçlü yapıyla bir yarış içerisinde olması ülkemiz için de faydalı olacak diye düşünüyoruz. İttifak kavramını ortaya attığımız zaman baraj meselesinden dolayı, Hazine yardımı almak için buna tevessül ettiğimizi söyleyen köşe yazarları ve baş yazarlar gelişmeleri yakinen takip etsinler. Sıfır barajla bu seçim nasıl oluyor, bir görsünler bakalım."



Bahçeli, seçim pusulasıyla ilgili bir soruya da "Seçim pusulasında boş yer bırakmadıkları takdirde her şey geçerli." yanıtını verdi.



"Yayınladığınız genelgede teşkilatın Cumhur İttifakı'nı zedeleyici adımlardan kaçınmalarını istediniz." ifadesi üzerine Bahçeli, her seçim başlangıcında seçim takvimi ilan edilir edilmez MHP'nin teşkilatına bir genelge göndererek hem seçimin önemi üzerinde durduğunu hem de o günkü siyasi iklimin gereği nelere dikkat etmesi gerektiği konularında teşkilatı ve seçmeni uyardığını söyledi. Bahçeli, bu genelgeyle de bu görevi bir kez daha yaptıklarını kaydetti.



Yarın milletvekili aday adaylığı başvuruları için son gün olduğunu belirten Bahçeli, "Müracaatlarda herhangi bir uzatma söz konusu olmayacak. 3 Mayıs saat 17.00'ye kadar müracaatlar kabul edilecek. Ondan sonra burası kapanmış olacak." dedi.



ADAY ADAYLIĞI İÇİN 943 BAŞVURU



Bahçeli, dün akşam itibarıyla milletvekili aday adaylığı için 943 müracaat yapıldığını bildiren Bahçeli, "Bunlar içerisinde de en sevindiricisi 108 hanımefendinin olmasıdır. Bugün de zannediyorum bu sayı daha da yükselebilir. O sebepten dolayı MHP kendi siyasi olgunluk ve teşkilat anlayışı içerisinde faaliyetlerini sürdürüyor." dedi.



“GÜVENLİK SORUŞTURMASI GRUBU OLUŞTURULMUŞTUR"



"Aday adaylığı başvurularının tamamlanmasının ardından nasıl bir çalışma yapacaksınız?" sorusuna Bahçeli, şu yanıtı verdi:



"Öncelikle seçim ve hukuk işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımızın yönetiminde 15 genç avukattan oluşan bir güvenlik soruşturması grubu oluşturulmuştur. Müracaatlar baştan sona kadar bu yönüyle incelenecektir. FETÖ'den sızma var mı, teröristten sızma var mı, her türlü yasadışı eylemlerden sızma var mı? Onlar incelenecek. Onlara 'GBT' diyorlar galiba. Sonra onlardan herhangi birisinde bir şey varsa iade edilecek. Yani müracaatları reddedilecek. Kalanlarla ilgili olarak da bir değerlendirme grubumuz vardır. Bu bir ön çalışmadır. Bu değerlendirme grubunda yine seçim işlerinden sorumlu genel başkan yardımcımız onun yanında teşkilattan sorumlu genel başkan yardımcısı ayrıca da genel sekreterimizden oluşan 3 kişilik bir değerlendirme kurulumuz vardır. O da müracaatlar nasıl yapılmıştır, kim ne kadar ciddiye almıştır, ne maksatla müracaat etmiştir? Bunları gerekirse de kişilerle mülakat yapmak suretiyle takvimde belirlenen 21 Mayıs'a kadar bütün adaylarımızı hazır hale getirmiş olacağız."



Bahçeli 26 Mayıs'ta da aday tanıtım toplantıları olacağını belirterek, "Böylelikle genç, hanımların önemli sayıda oluştuğu, tecrübeli siyasetçilerin bulunduğu bir kadroyla Cumhur İttifakı'nı milletin aklı gereği yerine getireceğiz inşallah" dedi.



Bugün Meclis'te kapalı grup toplantısı yapacaklarının hatırlatılması üzerine Bahçeli, şunları söyledi:



"Meclis Grubumuz bugün öğleden sonra bir araya gelecek ve grup kararı alacak. Adayımız Recep Tayyip Erdoğan'dır. Ayrıca 'Cumhur İttifakı' konusunda da çalışmaları gözden geçireceğiz. Cumhur İttifakı bugün için iki partiden oluşmaktadır. Muhatabı olan AK Parti, bugün veya yarın bir grup kararı alırsa o zaman seçim takviminde cumhurbaşkanlığına müracaatın süresi içerisinde zannediyorum müracaat gerçekleşmiş olur. Bu muhtemelen cuma günü, hayırlı bir günde gerçekleşir diye düşünüyorum."