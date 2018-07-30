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MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'gaf' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Koskoca bir cümlenin içerisinde gaf olmaz. Yuhalama başlarsa bunun altından İyi Parti kalkamaz. Kasıtlı olmuştur" dedi.

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'gaf' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Koskoca bir cümlenin içerisinde gaf olmaz. Yuhalama başlarsa bunun altından İyi Parti kalkamaz. Kasıtlı olmuştur" dedi.

30 Temmuz 2018 Pazartesi 20:22
MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'gaf' açıklaması

MHP Genel Başkanı Bahçeli'den 'gaf' açıklaması

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "Koskoca bir cümlenin içerisinde gaf olmaz. Yuhalama başlarsa bunun altından İyi Parti kalkamaz. Kasıtlı olmuştur" dedi.

TBMM Başkanı Binali Yıldırım, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'teki makamında kabul etti.

Bahçeli’ye TBMM Başkanvekili Celal Adan, MHP Grup Başkanvekilleri Erkan Akçay ve Erhan Usta, Genel Başkan Yardımcısı Semih Yalçın eşlik etti.

Bahçeli, TBMM Başkanı Binali Yıldırım'ı ziyaretinin ardından, gazetecilerin sorularını yanıtladı.

“Koskoca bir cümlenin içerisinde gaf olmaz”

Bir gazetecinin "İyi Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aydın'ın 'liderimiz Devlet Bahçeli' gafını nasıl değerlendiriyorsunuz?" sorusu üzerine, Bahçeli, şunları söyledi:

"(Gaf, sürçü lisan) kelimeleri... Bunlar, bir kelime veya o kelimeyi oluşturan birkaç hecenin arasında bazı yanlış telaffuz ve yanlış kavramlar olarak nitelendirebilecek konuşmalar yaptığınız takdirde bunun adı 'gaf' olur. Koskoca bir cümlenin içerisinde gaf olmaz.

Bu arada bana ulaşan bilgiler çerçevesine Sayın Genel Başkan Yardımcımız Semih Yalçın beyin ifade ettiği gibi, dört kişi arasında eğer bir konuşma, planlama veya dışarıdaki kitleyi o manada yönlendirmeye yönelik bir gaflete düşmüşlerse, çok büyük hataya düşmüşlerdir."

“Ne yapmak istiyorlarsa ona göre hareket etsinler”

"Kasıtlı olduğunu düşünüyor musunuz?" sorusuna Bahçeli, "Kesinlikle. Orada bir siyasi partinin genel başkanını yuhalattırabilecek tarzda bir gaf olmaz. Eğer bu yuhalama başlarsa bunun altından İyi Parti kalkamaz. Herkes ayağını denk alsın. Ne yapmak istiyorlarsa ona göre hareket etsinler. Gelirler, gelmezler, biz başından beri söylüyoruz: Kurulan bir parti var. Hanımefendinin o partinin başına tekrar dönmesinde yarar var, demokrasi açısından yarar var, İyi Parti açısından yarar var." yanıtını verdi.

“Hiçbir şart altında MHP ile beraberlikleri kalmamıştır”

İyi Parti'den bazı kopmalar olabileceği ve MHP'nin kapısının yeniden çalınabileceği" iddialarıyla ilgili bir başka soru üzerine Bahçeli, "Kopmalar olur mu olmaz mı bilemiyoruz. Bizden koptukları biliniyor. Tekrar kopanlar bize gelir mi onu bilemiyorum ama bazıları var ki hiçbir şart altında MHP ile beraberlikleri kalmamıştır." ifadesini kullandı.

“Memleketi papazla tehdit etmeye kimsenin hakkı yoktur”

Devlet Bahçeli, Rahip Brunson'un tutukluluğu ile ilgili bir soru üzerine, bu konuda sosyal medyadan açıklama yaptığını anımsatarak, "Memleketi papazla tehdit etmeye kimsenin hakkı yoktur." dedi.

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