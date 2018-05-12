MHP'den şok açıklama!

MHP duyurdu! 89 kişi listeye alınmadı

Çalışmalarını tamamlayan aday komisyonu, 1815 adaydan 89'unu FETÖ, kadına şiddet, dolandırıcılık gibi nedenlerle listeye almadı.

Öte yandan MHP'de, seçim çalışmaları kapsamında sosyal medyada, 'Cumhur İttifakı Millet Aklı' adıyla hesaplar açıldı.



MHP'de milletvekili aday komisyonu çalışmalarını tamamladı. 1815 adaydan 89'unu FETÖ, kadına şiddet, dolandırıcılık gibi nedenlerle listeye almadı.



'CUMHUR İTTİFAKI' İÇİN SOSYAL MEDYA ATAĞI



Seçim tarihinin 24 Haziran olarak belirlenmesinin ardından teşkilatlar bazında seçim startı verilirken, MHP Genel Merkezi'nde de seçime hazırlık çalışmaları hızlandı.



Bu kapsamda sosyal medya ekibi tarafından seçim çalışmalarının ana sloganı 'Cumhur İttifakı Millet Aklı' kullanıcı adıyla sosyal medya hesapları oluşturuldu.



Facebook, Twitter ve Instagram'da açılan hesaplardan, Cumhur İttifakı, CumhurbaşkanlığıHükümet Sistemi ile seçim çalışmalarına ilişkin paylaşımlarda bulunulacak.