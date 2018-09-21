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MGK’dan Kıbrıs Vurgusu: Hak Ve Menfaatler Tüm İmkanlar Kullanılarak Korunacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride,

MGK’dan Kıbrıs Vurgusu: Hak Ve Menfaatler Tüm İmkanlar Kullanılarak Korunacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride,

21 Eylül 2018 Cuma 09:11
MGK’dan Kıbrıs Vurgusu: Hak Ve Menfaatler Tüm İmkanlar Kullanılarak Korunacak

Milli Güvenlik Kurulu (MGK) toplantısının ardından yayımlanan bildiride, "KKTC  ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik girişimlere karşı ülkemizin hak ve menfaatleri, tüm imkanlar kullanılarak korunacak”  ifadesine yer aldı.

TC Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'ndeki MGK toplantısının ardından bildiri yayımlandı.

Türkiye'nin güvenliğini ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmelerin bütün yönleriyle ele alındığı belirtilen bildiride, başta FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere, milli birliği tehdit eden tüm terör örgütlerine karşı yurt içinde ve yurt dışında icra edilen operasyonlar hakkında kurula bilgi arz edildiği vurgulandı.  

Bildiride, "İstihbarat ve güvenlik kuruluşlarının yaptığı başarılı çalışmalar neticesinde yurt dışında yakalanan teröristlerin yüce Türk adaletine teslim edilmesi, Türkiye'nin bu konudaki kararlılığının tezahürü olarak değerlendirilmiş, bu tür operasyonların sürdürüleceği ifade edilmiştir." değerlendirmesi yapıldı.

Türkiye'nin, Suriye'de yıllardır süren insanlık dramına yenilerinin eklenmesini önlemek, muhtemel kayıpları asgariye indirmek ve barışa katkı sağlamak üzere yürüttüğü girişimlerin olumlu sonuçlarından memnuniyet duyulduğu belirtilen bildiride, şunlar kaydedildi:

"Bu çerçevede İdlib çatışmasızlık bölgesine yönelik saldırıların durdurulması konusunda Rusya Federasyonu ile varılan mutabakatın önemine işaret edilmiştir. Astana Süreci doğrultusunda İdlib çatışmasızlık bölgesinde 12 gözlem noktası tesis eden ülkemizin, buradaki varlığını güvenli bir şekilde sürdürmesi konusunda alınan tedbirler gözden geçirilmiştir. Cenevre ve Astana süreçlerinin yanı sıra Rusya Federasyonu ile Soçi'de varılan mutabakatın başarısı için ülkemizin samimi bir şekilde gayret göstermeye devam edeceği belirtilmiştir.

Münbiç'in terör örgütünden temizlenmesi için mutabık kalınan yol haritasının hassasiyetle uygulanmasını beklediğimizin altı çizilmiştir. Güney sınırlarımız boyunca uzanan Suriye'nin diğer bölgelerinin de bir an önce terörden arındırılmasına yönelik faaliyetlerin artırılarak sürdürülmesi hususundaki kararlılık teyit edilmiştir. Suriye krizinin çözümü konusunda, uluslararası toplum, siyasi ve insani sorumluluklarını daha hızlı ve etkin şekilde yerine getirmeye davet edilmiştir."

Ege ve Akdeniz'deki gelişmeler hakkında kurula bilgi arz edildiği aktarılan bildiride, "Bu hususta Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ve Türkiye'nin çıkarlarına yönelik girişimlere karşı ülkemizin hak ve menfaatlerinin tüm imkanlar kullanılarak korunacağı kararlılıkla tekrarlanmıştır." ifadesi yer aldı.

 

 

Son Güncelleme: 21.09.2018 12:48
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