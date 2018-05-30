MGK toplantısı sonrası kritik açıklama

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki MGK 3 saat 15 dakika sürdü. Milli Güvenlik Kurulu (MGK) sonrası yapılan açıklamaya göre toplantıda, seçim güvenliği, terörle mücadele ve Suriye konusu görüşüldü.

MGK, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın başkanlığında toplandı. Toplantı sonrası yapılan yazılılı açıklamada alınan kararlar şu şekilde: 'Ülkemizin güvenliğini yakından ilgilendiren önemli iç ve dış gelişmeler ile güvenlik güçlerince kamu düzeni ve güvenliğini, toplumun huzurunu, birlik ve beraberliğini bozmaya yönelik girişimlere karşı alınan tedbirler çok yönlü olarak ele alınmıştır. Bu kapsamda, yurt içinde ve dışında başta FETÖ/PDY, PKK/PYD-YPG ve DEAŞ olmak üzere tüm terör örgütlerine karşı üstün başarıyla sürdürülen operasyonlara, aynı azim ve kararlılıkla devam edileceğinin altı çizilmiş; Türkiye'ye yönelik tüm terör tehditleri ortadan kalkana kadar sürecek bu operasyonların, diplomasinin imkânlarıyla da desteklenerek, kısa ve orta vadede somut sonuçlara ulaştırılması için gereken adımların behemehâl atılacağı belirtilmiştir.



FİLİSTİN-KUDÜS'DEKİ SON GELİŞMELER ETRAFLICA DEĞERLENDİRİLMİŞTİR



Ayrıca, proje terör örgütlerine açık veya gizli destek veren, teröristleri korumak için her türlü bahaneyi üreten ülkelerin, terör örgütleri arasında ayırım yapmadan uluslararası hukuka uygun hareket etmeleri gerektiği ifade edilmiştir. Filistin'de yaşanan vahim hadiseler ile Kudüs'ün kutsiyetine ve statüsüne halel getiren son gelişmeler etraflıca değerlendirilmiştir. Sadece insani ve hukuki haklarını arayan onlarca masum Filistinlinin hayatını yitirmesi ve binlercesinin yaralanmasıyla neticelenen katliam lanetlenmiş; başkenti Kudüs olan Filistin devletinin kurulması suretiyle iki devletli çözüme dayalı barış zeminini tahrip eden her türlü girişim şiddetle kınanmıştır. Türkiye'nin her zaman ve her alanda Filistin davasına sahip çıkmaya devam edeceği, bu desteğin önümüzdeki dönemde de birleşmiş milletler ve islam işbirliği teşkilatı başta olmak üzere tüm uluslararası platformlarda sürdürüleceği teyit edilmiştir.



EGE VE DOĞU AKDENİZ'DEKİ KIŞKIRTMALAR KARŞISINDA...



